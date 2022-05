Fitheid Nadal

‘Ik ben niet geblesseerd. Ik ben een speler die leeft met een blessure’, zo reageerde Nadal (35) op de suggestie dat hij geblesseerd geraakt zou zijn bij het Masters 1000-toernooi van Rome, zo’n twee weken voor de start van Roland Garros. De Spanjaard bracht treffend in herinnering dat hij kampt met chronische voetklachten. Dat Nadal richting het einde van zijn verloren duel tegen Denis Shapovalov over het Italiaanse gravel strompelde, leidde dan ook vooral tot teleurstelling - niet verbazing.

In 2021 hield de kwetsuur Nadal lang genoeg aan de kant dat hij Wimbledon en de US Open aan zich voorbij liet gaan. Eerder dit jaar op de Australian Open was de pijn beheersbaar en sleepte de man uit Mallorca zijn 21e Grand Slam-titel in de wacht, een record bij de mannen. Meer successen op hardcourt volgden, totdat een stressfractuur in een rib hem wekenlang uit de roulatie haalde en de voorbereidingen op het gravelseizoen in het water vielen.

Het gevolg is dat de dertienvoudig kampioen dit jaar in Parijs is gearriveerd met slechts vijf wedstrijden in de benen op het terre battue, waaronder twee nederlagen. Heeft Nadal genoeg in zijn mars om voor de veertiende keer Roland Garros te claimen en zijn Grand Slam-record uit te breiden?

Driedubbele missie Djokovic

Toewerken naar een hoogtepunt en pieken op het juiste moment is door Djokovic tot kunst verheven. Ook in dit hoogst turbulente seizoen voor de Serviër lijkt hij die kwaliteit niet te zijn kwijtgeraakt. Na speelverboden op de Australian Open en de grote toernooien van Indian Wells en Miami, kwam het seizoen voor de ranglijstaanvoerder pas begin april op gang in Monte-Carlo.

Sindsdien is er een duidelijke stijgende lijn waarneembaar. "Ik had geen betere voorbereiding op Roland Garros kunnen wensen", liet hij zelfs weten, direct na het winnen van de titel in Rome. "Een finale in Belgrado, waar ik zwaar fysiek aan de bak moest. Betere optredens in Madrid, al was de scherpte er toen nog niet helemaal. Alles kwam samen in Rome. Ik reis met veel vertrouwen af naar Parijs en heb een goed gevoel over mijn winstkansen."

Dat is maar goed ook voor de man uit Belgrado, aangezien er veel op het spel staat: titelverdediging , evenaring van het Grand Slam-record van rivaal Nadal én behoud van de nummer één-positie.

‘Kleine 3’ voorbijgestreefd door Alcaraz

Van de laatste vijf Grand Slam-toernooien werden er vier ‘gewoon’ gewonnen door Djokovic (3) en Nadal (1). Daniil Medvedev deed het nagenoeg onmogelijke, door vorig jaar de US Open-titel te grijpen — de eerste overwinning voor de zogenoemde ‘Kleine 3’ op een major.

Stefanos Tsitsipas en Alexander Zverev, de andere leden van het denkbeeldige genootschap, haalden ook al eens een finale op één van de vier grootste toernooien in de tennissport. De Griek verspeelde vorig jaar in Parijs zelfs een 2-0 voorsprong in sets tegen Djokovic in de finale. Toch zijn de ogen momenteel niet gericht op het hardwerkende trio. Terwijl Medvedev een week voor Roland Garros pas zijn rentree maakte na een hernia-operatie en doorgaans niet uitblinkt op gravel, zijn Tsitsipas en Zverev gedurende het gravelseizoen een kopje kleiner gemaakt door Carlos Alcaraz.

De negentienjarige Spanjaard heeft de afgelopen maanden de spotlights volledig opgeëist, met zijn prestaties bij het grote toernooi van Madrid als historisch hoogtepunt. Voor eigen publiek klopte Alcaraz met zijn buitengewoon dynamische speelstijl achtereenvolgens Nadal en Djokovic, alvorens in de finale korte metten te maken met Zverev. Het is dan ook de ogenschijnlijk onvermoeibare tiener die dit jaar in Parijs als de grootste dreiging wordt aangemerkt voor topfavorieten Djokovic en Nadal.

Niet te stuiten Swiatek

Wie dacht dat na het vervroegde pensioen van regerend Australian Open-kampioene Ashleigh Barty chaos zou ontstaan in het vrouwentennis, is bedrogen uitgekomen. De Australische heeft (bizar genoeg) plaatsgemaakt voor een nóg dominantere nummer één van de wereld in de persoon van Swiatek.

De 20-jarige Poolse, kampioen op Roland Garros in 2020, won voorafgaand aan haar trip naar Parijs 28(!) wedstrijden op rij. Gedurende die zegereeks, waarin ze slechts vijf sets afstond, sleepte Swiatek vijf toernooien in de wacht. Het vrouwentoernooi op Roland Garros dit jaar draait daarom om de simpele vraag: is Swiatek te kloppen?

Blijft ze wederom ongeslagen, dan komt de veelvraat op gelijke hoogte met Venus Williams, die in 2000 maar liefst 35 wedstrijden op rij won. Pas als Swiatek steken laat vallen, kan gekeken worden naar de kansen van collega’s als Ons Jabeur, Paula Badosa, Maria Sakkari, Simona Halep, Emma Raducanu en Aryna Sabalenka.

Nederlandse inbreng

Botic van de Zandschulp is op Roland Garros voor het eerst in zijn loopbaan geplaatst op een Grand Slam-toernooi . De nummer één van Nederland heeft in het speelschema het nummer 26 achter zijn naam staan en zal geen andere gerangschikte collega’s treffen in de openingsrondes.

Niet in het bezit van een dergelijke status, maar wel rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi, zijn Tallon Griekspoor en Arantxa Rus. Het trio had nog meer Nederlands gezelschap kunnen krijgen, maar Tim van Rijthoven, Jesper de Jong, Lesley Pattinama Kerkhove, Suzan Lamens, Richel Hogenkamp en Arianne Hartono overleefden allen het kwalificatietoernooi niet.

Naar vast gebruik is het dubbelspeltoernooi, met onder anderen wereldtoppers Wesley Koolhof en Demi Schuurs, voorzien van sterke Nederlandse vertegenwoordiging. Hetzelfde geldt voor het rolstoeltennis, waarbij Diede de Groot en Niels Vink (quads) de nummers één van de wereld zijn.

