Roland Garros | Vink wint eerste Grand Slam door Schröder te verslaan in rolstoelfinale

Met het pensioen van grootheid en veelwinnaar Dylan Alcott lijkt het schema meer dan ooit open te liggen en na Schröder (22), die de Australian Open won door de thuisspeler te verslaan tijdens zijn laatste Grand Slam, profiteert nu ook Vink hiervan.

De Nederlanders waren als eerste en tweede geplaatst en maakten hun status waar door elkaar in de finale te ontmoeten. In die finale was de negentienjarige Vink de beste van de twee. Vink trok de eerste set naar zich toe en wilde het in de tiebreak graag afmaken, maar de regen gooide roet in het eten.

Dubbelspel

Regen, donder en bliksem zorgde ervoor dat het restant van de finale werd uitgesteld naar zondag, maar het lukte Vink om zijn zenuwen in bedwang te houden en de tiebreak naar zich toe te trekken. Wellicht zijn Vink en Schröder ertoe in staat om de Grand Slams de komende jaren te domineren.

De twee eisten ook al de titel in het mannen dubbelspel voor zich op. Die finale wonnen Vink en Schröder met 6-2 6-2.

