Roland-Garros

Al jarenlang is het verschil in format bij Grand Slams voer voor discussie bij tennisliefhebbers. Het prijzengeld bij de mannen en de vrouwen is hetzelfde, maar vrouwen spelen in een best-of-3, terwijl mannen over een best-of-5 spelen.

Dat laatste is vaak een argument om het mannentennis te prevaleren boven het damestennis, maar tennislegende John McEnroe denkt niet dat er verandering aangebracht moet worden bij de dames, maar juist bij de mannen.

“Ik denk dat het argument andersom moet zijn. Ik denk dat het juist is dat de mannen niet vier of vijf uur zouden moeten spelen. Ik denk dat we tot een compromis moeten komen. Wat mij betreft spelen zowel de vrouwen als de mannen een best-of-five, maar als het op een vijfde set uitdraait, dat er dan een matchtiebreak wordt gespeeld."

"Neem bijvoorbeeld Alcaraz. Oké, hij is negentien dus hij herstelt razendsnel, maar het gaat natuurlijk wel z'n tol eisen op een gegeven moment. Zeker als hij tegen nog betere spelers gaat uitkomen. Je wilt het liefst niet teveel energie verspelen als dat niet hoeft."

Onvoorspelbaar

"Je zou zeggen dat de wedstrijden met een verplichte matchtiebreak wat onvoorspelbaarder worden, omdat een (match)tiebreak toch vaak gezien wordt als een loterij. "Is daar iets mis mee dan", reageert de Amerikaan.

"We hebben gezien dat er drie spelers jarenlang domineerden, maar bij de dubbels hebben ze het op ATP-toernooien ook gedaan en drie keer raden: de toppers winnen nog steeds de grote toernooien. De reden dat de toppers beter zijn dan andere spelers is omdat ze hun beste spel laten zien op de belangrijke momenten, of dat nou in de eerste, tweede of derde set is."

“Ik denk dus niet dat de oplossing is dat de vrouwen best-of-fives moeten gaan spelen. Ik denk dat de oplossing is dat het format van de mannen korter moet.”

