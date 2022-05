Premium Tennis Brandon Nakashima - Tallon Griekspoor 17:28-20:28

Dit liveblog wordt bijgewerkt vanaf het moment dat Griekspoor of Van de Zandschulp de baan betreedt. Waarschijnlijk begint de eerste Nederlander woensdag ergens einde middag aan zijn partij. Wil je een andere favoriet of partij zien? Roland Garros kijk je live en exclusief op Eurosport en discovery+.

Roland-Garros Roland Garros | Raducanu wint eerste set, maar pakt daarna nog slechts twee games EEN UUR GELEDEN

De Nederlanders komen waarschijnlijk woensdag aan het einde van de middag of begin van de avond in actie. Dit hangt af van hoe snel de partijen verlopen die voor hen staan ingepland. Met name voor Van de Zandschulp kan het wel eens een lange zit worden, Griekspoor is waarschijnlijk als eerste aan de beurt.

Griekspoor

Griekspoor neemt het op tegen Brandon Nakashima, de nummer 75 van de ATP-ranglijst. De Amerikaan won in de eerste ronde van Kamil Majchrzak en had daar maar liefst vijf sets voor nodig, terwijl Griekspoor zich in vier sets ontdeed van de als dertigste geplaatste Alejandro Davidovich Fokina.

Griekspoor is de mondiale nummer 58 en hoopt na zijn debuut op Roland Garros gelijk de derde ronde te halen. Na een wat mindere periode zit de Nederlander weer op het juiste spoor en dat hoopt hij in Parijs gestalte te geven met een tweede overwinning op rij op het gemalen baksteen.

Van de Zandschulp

Van de Zandschulp weet al wat het is om in de tweede ronde van de gravel-Grand Slam te staan en hoopt het drempeltje over te stappen naar de derde ronde, voor waarschijnlijk een partij tegen Rafael Nadal. Maar het is iets te vroeg om daar nu al aan te denken, aangezien tegenstander Fabio Fognini fantastisch kan tennissen… als hij er zin in heeft.

De loting voor Van de Zandschulp had dus wat beter gekund. De als 26e geplaatste Wageninger geniet voor het eerst een beschermde status en dat brengt wat druk met zich mee. Druk waar hij ook tegen Fognini mee om moet zien te gaan, al scheelt het hopelijk dat de Italiaan slechts 51ste staat op de ATP-ranking. Dat zijn posities die Van de Zandschulp sinds vorig jaar achter zich heeft gelaten.

Dat hij die regionen definitief is ontstegen, dient vandaag echter bewezen te worden.

