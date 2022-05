Roland Garros | Worstelende Thiem weet ook in Parijs het tij niet te keren

Thiem moest zijn rentree keer op keer uitstellen en nu hij eindelijk terug is, verloopt zijn rentree verre van een leien dakje. De Oostenrijker ging voor de zevende keer op rij in de eerste ronde onderuit en hoewel hij weet dat het deels een kwestie van tijd is om beter in vorm te komen, is hij van plan om terug te keren naar de challengers.

Die challengers wil Thiem gebruiken om te werken aan het goede gevoel en verbetering van zijn spel. Dat zal nodig zijn, want op de eerste tennisdag op het Parijse gravel zag het er in feite geen moment naar uit dat hij de tweede ronde ging halen. Zijn tegenstander uit Litouwen had zich geen betere tegenstander kunnen wensen.

De directe uitschakeling is een hard gelag voor Thiem, die tot ver buiten de tophonderd is weggezakt. Hij staat momenteel slechts 194ste op de ATP-ranglijst, wat nogal een contrast vormt met zijn hoogste klassering ooit als nummer drie van de wereld. Dat was amper twee jaar maar wel een heleboel blessureleed geleden.

