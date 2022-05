Volgens Schett is het nu al een thema: "Er wordt zeker over de avondwedstrijden gepraat door de vrouwen. Het zal ook zeker aan bod komen tijdens de spelersvergaderingen dat vrouwen meer avondwedstrijden willen, niet één op de tien wedstrijden. Ik weet zeker dat de WTA met Roland Garros gaat praten om te zeggen dat ze meer gelijkheid willen. Dit wordt zeker een issue waar over gepraat gaat worden."

Twee wedstrijden in de avond

Ad

Volgens Schett zijn er genoeg mogelijkheden voor vrouwen in de avond: "Je moet de beste wedstrijden in de avond spelen, dat is duidelijk. Ik had zelf heel graag meer vrouwenwedstrijden gezien in de avond. Als je dat doet, kan het heel mooi zijn om daarna nog een partij in het dubbelspel in te plannen."

Roland-Garros Roland Garros | Vijf van de beste wedstrijden tussen Nadal en Djokovic - Blik in het verleden 2 UUR GELEDEN

Schett denkt dat door twee wedstrijden te plannen, het commerciële belang ook gediend wordt: "Het probleem voor de organisatie is dat de avondwedstrijden apart verkocht worden. Als je dan een wedstrijd hebt die kort duurt, zal het publiek dat niet leuk vinden. Je hoeft alleen maar wat meer vrouwenwedstrijden in de avond te laten spelen met een dubbel-wedstrijd erna en iedereen is tevreden."

Mauresmo

Amelie Mauresmo maakt dit jaar haar debuut als directeur van het toernooi. Schett vindt dat Mauresmo in een lastige positie zit: "Het is haar eerste jaar als toernooidirecteur. Ze heeft veel vragen gehad over de avondsessies, Ze heeft altijd heel duidelijk gemaakt dat ze de wedstrijden kiest waarvan zij denkt dat ze de spannendste en meest vermakelijke partijen zijn."

"Ik vind dat ze het erg goed gedaan heeft. Het is niet makkelijk om een schema te maken en het is altijd makkelijker voor buitenstaanders om te klagen. Volgend jaar zal het er waarschijnlijk anders uitzien. Ik weet zeker dat de WTA met Mauresmo zal praten om wat meer vrouwenpartijen in de avond te plannen", aldus Schett.

Waar kijk je?

Vanaf zondag 22 mei t/m zondag 5 juni gaan we los in Parijs als 's werelds beste tennissers zich verzamelen op het gemalen baksteen. Mis geen bal van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport of stream reclamevrij via discovery+.

Roland-Garros Roland Garros | Hoe spreek je de naam van nummer 1 van de wereld Iga Swiatek uit? 2 UUR GELEDEN