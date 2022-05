Roland Garros | Zverev halvefinalist na eerste zege op toptienspeler in vorm van wonderkind Alcaraz

Hoewel hij in theorie slechts een paar overwinningen is verwijderd van de nummer één-positie begon niet Zverev, maar Alcaraz als favoriet aan de wedstrijd. De negentienjarige Spanjaard was de laatste weken niet te verslaan op gravel en zijn verhaal – om meteen door te pakken en een Grand Slam te winnen – kon de goedkeuring verdragen van het publiek, dat op de hand was van Alcaraz.

Het was echter Zverev, met zijn 25 jaar ook nog niet bepaald een routinier, die het best aan de wedstrijd begon. De Duitser serveerde uitstekend en haalde een niveau dat net zo hoog was als dat van zijn opponent aan de overkant van het net. En, niet onbelangrijk: hij speelde vaster en constanter.

Ad

Goede service

Roland-Garros Hoogtepunten Alexander Zverev - Carlos Alcaraz - Roland-Garros EEN UUR GELEDEN

De teller van Alcaraz stond na amper twee sets al op 44 onnodige fouten. Daarmee gaf hij veel te veel gratis punten weg. En omdat Zverev zo goed serveerde, kreeg hij amper de kans om iets terug te doen. Pas in de derde set benutte Alcaraz zijn eerste breakpoint, toen Zverev al 6-4 6-4 op de borden had staan. Het was op dat moment dat hij dubbele fouten begon te slaan en steeds harder voor de punten moest werken.

Het leek daarmee langzaam de kant op te gaan vallen van Alcaraz (ATP-6), die echter nog ‘nooit’ terugkwam van een 2-0 achterstand in sets. Dat is ook niet zo gek, want op zijn negentiende speelde hij er pas een handvol. Omgekeerd was Zverev er nog nooit in geslaagd te winnen van een speler in de mondiale toptien.

Return

Eén van de twee zou doorbroken worden en het was Zverev die zijn kwelstatistiek wegsloeg. De als derde geplaatste Zverev mocht op 5-4 serveren voor de wedstrijd, maar werd gebroken waarna een tiebreak onvermijdelijk was. In die tiebreak ging het over en weer, constant, met mooie punten en spannende rally’s. Alcaraz kreeg de eerste kans om het af te maken, maar kon die niet verzilveren.

Zverev maakt het uiteindelijk wel af, met een return waarbij hij de bal – definitief – buiten bereik van Alcaraz lanceerde. Zverev schreeuwde het uit en zal, net als iedereen, met veel spanning kijken naar de partij tussen Rafael Nadal en Novak Djoovic. Uit die titanenstrijd rolt zijn tegenstander bij de laatste vier.

WAAR KIJK JE?

Vanaf zondag 22 mei t/m zondag 5 juni gaan we los in Parijs als 's werelds beste tennissers zich verzamelen op het gemalen baksteen. Mis geen bal van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

Roland-Garros Roland Garros | Zverev halvefinalist na eerste zege op toptienspeler in vorm van wonderkind Alcaraz 2 UUR GELEDEN