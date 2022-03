Medvedev heeft even mogen proeven hoe het is om de nummer één van de wereld te zijn en gezien het in de war gegooide schema van Novak Djokovic plus het feit dat hij op gravel weinig punten heeft te verdedigen, kan het niet anders of de Rus staat binnenkort weer eerste.

De laatste twee jaar is Medvedev het toonbeeld van consistentie, maar voor Wilander is het nog niet goed genoeg. Medvedev is en blijft volgens de Zweed een tennisser die uitblinkt op de snellere hardcourtbanen, waardoor er op andere ondergronden nog genoeg progressie valt te boeken.

“Om te beginnen heb ik geen idee hoe je als Russisch staatsburger niet kunt worden beïnvloed door de oorlog die gaande is. Dat is belangrijk om te onderstrepen. Het bestaat niet dat Daniil immuun is”, aldus Wilander in gesprek met Eurosport.

Oorlog

“Los van de oorlog, ook al is dat eigenlijk niet mogelijk, heeft Medvedev recent twee grote doelen behaald die hij had uitgestippeld. Hij won een Grand Slam en werd nummer één van de wereld. Wat is het derde doel, wat blijft er over? Daarvoor moet je terug naar wat je deed toen je een junior was. Het doel is om te verbeteren en Medvedev dient zijn spel ook te verbeteren.”

“Niet op het snelle hardcourt, maar wel op de langzame hardcourtbanen. Hij moet zich ook verbeteren op gravel. En op gras”, vervolgt Wilander, die er geen doekjes om windt. De 26-jarige Medvedev mag wat hem betreft flink aan de bak.

Djokovic

“Kortom, 75 procent van het seizoen wordt gespeeld op zijn niet-favoriete ondergrond. Dit moet in feite andersom zijn. Je moet 75 van de 100 keer spelen op een ondergrond waarop je je prima thuis voelt. Dat is met Medvedev simpelweg niet het geval. Maar mede dankzij het winnen van de US Open is hij nu wel nummer één van de wereld. Het wordt tijd om dat te vergeten. Daniill moet investeren om nog beter te worden.”

Misschien zijn de onvolkomenheden van Medvedev ook wel de reden dat Wilander niet de Rus, maar Djokovic ziet als de grote favoriet voor Roland Garros . “Novak begint met een uitgerust gemoed aan het gravelseizoen. De rust is terug, in zijn hoofd en in zijn hart. Djokovic had vast liever wat meer partijen gespeeld, maar hij heeft precies zo kunnen trainen als hij graag wil. Als hij de komende toernooien redelijk presteert, is hij voor mij de grote favoriet voor Roland Garros.”

