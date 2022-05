Swiatek won de laatste 28 partijen die ze speelde en dus begint ze als torenhoge favoriet aan Roland Garros. De Poolse won het toernooi al in 2020, dus ze weet hoe het is om te winnen op het gravel in Parijs.

Toch denkt Wilander dat Swiatek te verslaan is: "Als het over vijf sets ging, zou Swiatek altijd de grote favoriet zijn, omdat ze een lange periode een zeer hoog niveau kan halen. Omdat het maar over drie sets gaat, zijn er veel dames die 45 minuten of een uur lang een ongelofelijk niveau kunnen halen. In die tijd kan je een set en een break voor staan en ineens heeft Swiatek geluk nodig om de wedstrijd om te draaien."

Kanshebber

Desondanks ziet Wilander de nummer 1 van de wereld zeker als grootste kanshebber: "Ze is absoluut de favoriet, maar het is veel moeilijker om over drie sets constant de favoriet te zijn. Swiatek heeft nog steeds een goed begin van de wedstrijd nodig, terwijl Novak Djokovic dat niet nodig heeft."

"Na een of twee uur wordt hij langzaam de bovenliggende partij in een wedstrijd die minstens drie uur duurt. Bij Swiatek kan de wedstrijd na een uur klaar zijn, terwijl ze haar vorm die dag nog niet gevonden heeft."

Speelstijl

Swiatek won dit jaar elk toernooi dat ze speelde op gravel. Volgens Wilander is de speelstijl van Swiatek waar het tennis naartoe gaat: "De toekomst van het vrouwentennis is de manier waarop Swiatek speelt met een forehand waar meer topspin in zit. Hierdoor is de foutmarge veel groter."

"Ze kan veilig spelen, maar ook heel agressief, net als Nadal en Djokovic met de forehand. Dat hebben we nog niet gezien in het vrouwentennis, omdat het veel snelheid van het racket en kracht vergt", aldus Wilander.

Waar kijk je?

