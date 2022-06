Voor Zverev is het een bitterzoete periode: "We maken allemaal onze eigen reis in het leven. Dit is onderdeel van mijn reis. Volgende week bereik ik de positie van nummer 2 van de wereld, de hoogste van mijn carrière, maar vanmorgen moest ik geopereerd worden."

"Na verder onderzoek in Duitsland werd duidelijk dat drie enkelbanden van mijn rechtervoet gescheurd zijn. Om zo snel mogelijk weer terug op niveau te zijn en om te zorgen dat de enkelband zich goed herstelt, was een operatie de beste optie". aldus de Duitser.

Zverev heeft veel steun gekregen van de fans: "Mijn herstel start nu en ik zal alles doen om sterker dan ooit terug te komen. Ik krijg nog steeds heel veel berichten en ik wil iedereen bedanken voor de steun in deze moeilijke tijd."

Een uitgekleed Wimbledon

Zverev is niet de enige topper die zal ontbreken op Wimbledon. Het Engelse toernooi lijkt een behoorlijk uitgeklede editie tegemoet te gaan. De huidige nummer 2 van de wereld, Daniil Medvedev is niet welkom en dus zal nummer 5 van de wereld Stefanos Tsitsipas waarschijnlijk als tweede geplaatst zijn.

De kans lijkt namelijk groot dat ook nummer 4 Nadal het toernooi aan zich voorbij laat gaan vanwege zijn slepende voetblessure. Ook zijn eeuwige rivaal Roger Federer wordt niet in Londen verwacht. De Zwitser is eveneens herstellende van een blessure en staat niet op de deelnemerslijst.

