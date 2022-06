Van Rijthoven begon de wedstrijd goed door meteen een break te pakken in de eerste servicegame van Medvedev. Na een onderbreking door een bloedneus bij Medvedev leverde hij in zijn tweede servicebeurt de break weer in.

Van Rijthoven bleef echter uitstekend spelen en door zijn sterke opslagbeurten kwam hij in zijn eigen servicegames nauwelijks onder druk te staan. Door veel gebruik te maken van zijn slicebackhand gaf hij Medvedev weinig ruimte om aan te vallen. Daarnaast speelde de Rus ook slordig. Dit maakte dat Van Rijthoven met 6-4 de set kon winnen.

Tweede set

In de tweede set was er niets te zien van de klasse van Medvedev. Ondanks dat hij morgen de wereldranglijst zal aanvoeren was het van Rijthoven die drie klassen beter was. De Nederlander speelde aanvallender, maakte nauwelijks fouten en serveerde beter. Hij kwam al snel op een 5-0 voorsprong.

Van Rijthoven kreeg zijn eerste wedstrijdpunt in de zesde game van de tweede, maar Medvedev kon die game nog net naar zich toe trekken. Op zijn eigen opslag was het wel raak voor de man die het toernooi binnenkwam via een wildcard.

Windeieren

De zege in Rosmalen levert van Rijthoven geen windeieren op. Door zijn zege klimt Van Rijthoven van de 205e plek, naar de 106e plek op de wereldranglijst. Ook verdient hij met zijn zege bijna een ton aan prijzengeld.

