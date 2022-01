Met het ontbreken van Novak Djokovic wijzen velen naar Daniil Medvedev als grote favoriet voor de titel. Net als tijdens de US Open kwam hij op weg naar een goed resultaat Botic van de Zandschulp tegen. In New York moest de Rus hard werken om de Nederlands kampioen te verslaan. Van de Zandschulp was de enige tegenstander aan wie Medvedev een set af moest staan.

In de derde ronde in Melbourne had de nummer twee van de plaatsingslijst minder moeite met de Nederlander. Medvedev overtuigde met een sterke service en van fysiek ongemak na zijn zware wedstrijd tegen Nick Kyrgios was geen sprake. Hij bleef rustig op de spaarzame momenten dat hij onder druk gezet werd en sloeg toe wanneer het kon.

Medvedev was wel onder de indruk van het spel van de laatbloeier: “Ik denk dat hij de hardste slagen van de hele Tour heeft. Als hij in de verdediging zit, slaat hij de bal nog harder terug.”

Sabalenka vindt vorm beetje bij beetje terug en verslaat Vondrousova

Aryna Sabalenka kent een pittig toernooi. De Wit-Russische kwam goed weg tegen laagvliegers Sanders en Wang. Met Marketa Vondrousova kwam ze een tegenstander van formaat tegen.

Net als haar andere wedstrijden verloor ze de eerste set, maar wist ze de tweede en derde set wel te winnen. Waar Sabalenka de vorige ronde nog negentien dubbele fouten maakte, ging ze tegen Vondrousova slechts tien keer dubbel in de fout. In de vierde ronde ontmoet ze de Estse Kaia Kanepi.

Tsitsipas vergeet te juichen na zege op taaie Paire

Ook nummer vier van de plaatsingslijst Stefanos Tsitsipas maakt nog kans op de eindzege. Tsitsipas was beter dan de Benoit Paire die eerder nog Gregor Dimitrov uitschakelde, maar moest wel een set afstaan aan de Fransman.

Een opvallend moment vond aan het einde van de wedstrijd plaats. Na het verzilverde wedstrijdpunt maakte Tsitsipas pakte de Griek een handdoek om zich voor te bereiden op het volgende punt. De wedstrijd was alleen al gespeeld en hij mocht al juichen.

Cornet bezorgt zichzelf mooi verjaardagscadeau

Alize Cornets run op de Australian Open duurt nog verder voort. De 32-jarige Française versloeg de vorige ronde verrassend Garbine Muguruza . Tegen Tamara Zindansek had ze een kans om voor de tweede keer in haar carrière de vierde ronde van het toernooi in Australië te bereiken.

Op haar verjaardag won ze van Sloveense in drie sets. De Australische fans besloten haar toe te zingen om het feestje voor de Franse nog groter te maken.

