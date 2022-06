Tennis | "2022 is een wonder vooralsnog" - Corretja kan prestaties van Nadal niet verklaren

Álex Corretja weet ook niet meer hoe hij het eerste halfjaar van Rafael Nadal kan verklaren. Zijn landgenoot won aan het begin van het jaar toch wel verrassend de Australian Open, door in de finale op fenomenale wijze terug te komen tegen Daniil Medvedev, en op Roland Garros kon alleen de Canadees Felix Auger-Aliassime in de vierde ronde echt weerstand bieden.

"Hij won het eerste toernooi, daarna de eerste Grand Slam. Daarna raakte hij weer geblesseerd en had hij niet veel tijd om zich voor te bereiden op Roland Garros. En uiteindelijk won hij weer. Een week of twee later dacht ik: "Oké, misschien heeft hij tijd nodig om te rusten, heeft hij tijd nodig om te herstellen, maar nu is hij weer klaar en wil hij Wimbledon spelen. Het is een wonder", aldus Corretja.

Ad

De Spanjaard is ervan overtuigd dat alleen zijn landgenoot in staat is om ondanks de fysieke problemen zo te presteren.

Tennis Wimbledon | All England Club breekt met traditie, Nadal en Djokovic trainen op Centre Court 3 UUR GELEDEN

"Eerlijk gezegd kan alleen Rafa dat doen. Alle ups en downs die hij heeft gehad en die hij heeft overwonnen, laten zien hoe graag hij door wil gaan. Het laat zien hoe nederig hij is", zegt Corretja.

Roland Garros | Ruud is de beste viking en plaatst zich ten koste van Rune voor halve finale

Nederigheid

Die nederigheid zal Nadal volgens Corretja ook tonen op Wimbledon. "Ik denk niet dat hij het gevoel heeft dat hij de calendar slam gaat winnen. Het zit niet in zijn hoofd. Hij gaat daarheen, traint en bereidt zich voor op de eerste ronde. Dat is zijn focus, de eerste ronde is zijn enige doel", zegt Corretja .

De 48-jarige Spanjaard is ervan overtuigd dat Nadal ook in Wimbledon "beetje bij beetje" beter zal worden: "Hij kan heel goed met dergelijke situaties omgaan. Hij weet waar hij aan toe is en blijft gewoon realistisch."

WAAR KIJK JE?

Vanaf maandag 27 juni t/m zondag 10 juli strijden de beste tennissers voor eeuwige roem op het heilige gras van Wimbledon. Mis niks van dit tennisspektakel via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij via discovery+

Tennis Tennis | "2022 is een wonder vooralsnog" - Corretja kan prestaties van Nadal niet verklaren 4 UUR GELEDEN