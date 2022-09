Nadat de Bulgaarse nummer 264 van de wereld Andreev verrassend de als nummer een geplaatste thuisspeler Moutet had verslagen in drie sets (2-6 7-6 7-6) ging het mis aan het net.

Moutet is een uitgesproken speler op de baan en iemand die de controverse niet schuwt. Recentelijk claimde hij op de US Open nog een punt, terwijl duidelijk te zien was dat de bal twee keer gestuiterd had voor hij de bal terugsloeg. Ook laat hij het luid merken als hij niet tevreden is met zijn eigen spel, zoals hij ook gisteren deed na enkele unforced errors richting de beslissende tiebreak.

IRRITATIE ALOM

Na afloop kookte het pannetje van Moutet definitief over. Andreev schudde in zijn ogen klaarblijkelijk iets te hard zijn hand, waarna de twee al snel met de hoofden tegen elkaar stonden. De toegesnelde scheidsrechter moest er aan te pas komen om de tennissers te scheidden.

De Fransman hield zich na de wedstrijd ook niet in. In een bericht op Instagram weigerde hij zich te excuseren voor zijn gedrag en beschuldigde hij zijn jonge opponent ervan meermaals 'fuck you' geroepen te hebben.

Bovendien zou de Bulgaar hem uitgedaagd hebben om het buiten de baan uit te vechten. Moutet zegt zelf wel op de afgesproken locatie te zijn geweest, maar tien minuten te hebben moeten zoeken om zijn uitdager te vinden 'achter zes man beveiliging'.

Opvallend genoeg is het al de tweede keer in twee weken dat de twee elkaar treffen. In Italië kruisten zij 8 dagen geleden al de degens op de challenger in Genua en ook daar trok Andreev al aan het langste eind.

BOTIC VAN DE ZANDSCHULP

De nederlagen zullen Moutets gemoedstoestand niet helpen. De Fransman bezet de 64e plek op de wereldranglijst, de hoogste notering uit zijn carrière, en won op de US Open nog van Botic van de Zandschulp, maar verloor dus nu in successie tweemaal van Andreev.

Het is nu de vraag hoe de ATP zal reageren op dit incident. Eerder dit jaar laaide er al een discussie op over wangedrag van spelers op de baan, toen Alexander Zverev zijn boekje ver te buiten ging op het Mexican Open. Er werden destijds strenge straffen aangekondigd en dus kan dit incident weleens stevige gevolgen hebben voor de twee. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

WAAR KIJK JE?

