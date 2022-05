Tennis | "Alcaraz is als een nieuwe auto - Nadal grapt over 'verbeterde versie' van zichzelf

Carlitos een aantal maten te groot voor de Duitser Alexander Zverev, op dit moment de nummer drie van de wereldranglijst. Nadal was vorige week niet het enige slachtoffer van de jonge Spaanse sensatie. Alcaraz beleefde een droomweek en versloeg naast jeugdidool Rafael Nadal ook de huidige nummer één van de wereld Novak Djokovic, en in de finale waseen aantal maten te groot voor de Duitser Alexander Zverev, op dit moment de nummer drie van de wereldranglijst.

Alcaraz zag als jonkie hoe Nadal jaar in jaar uit domineerde in de Spaanse hoofdstad. De onbetwiste gravelkoning is dan ook vol lof over zijn 'jongere versie.' "Hij is jong, hij is nieuw en alle nieuwe dingen zijn veel interessanter dan oudere dingen. Als je een nieuwe auto ziet, ziet het er altijd beter uit."

"Als je een nieuwe telefoon ziet, ziet het er altijd beter uit dan de oude. Dat is iets wat normaal is in het leven. Daar mag ik helemaal niet over klagen. Tegelijkertijd ben ik blij met iemand zoals hij die voor mijn land de dingen bereikt die hij nu allemaal bereikt."

Nadal tevreden over fysiek

Madrid is de laatste stop voor Alcaraz in voorbereiding op Roland Garros . Vanwege een enkelblessure die al langer speelt heeft de huidige nummer zes van de wereld besloten om het laatste ATP-1000 toernooi in Rome over te slaan.

Nadal, die zelf zijn hele carrière te kampen heeft gehad met blessures, reist wel af naar de Italiaanse hoofdstad en is positief over zijn huidige fysieke status. "Ik hou van wat ik doe, eerlijk gezegd. Ik speel niet meer voor dingen die me niet gelukkig maken en voor dingen buiten mijn persoonlijke motivatie.”

De 21-voudig Grandslam-winnaar komt net terug van een rugblessure en miste daardoor een aantal toernooien. De Spanjaard kan tegenwoordig makkelijker mee omgaan. "Natuurlijk is het moeilijk als je, naarmate je ouder wordt, meer en meer fysieke problemen krijgt. Pijntjes en kwaaltjes kun je nog wel hebben, maar het wordt pas echt lastig als je door die fysieke ongemakken niet meer de doelen kunt bereiken die je wil bereiken."

“Voorlopig ben ik tevreden. Het is waar dat ik opnieuw een moeilijke periode heb doorgemaakt. Maar ik ben hier om te genieten en mezelf een kans te geven om hier in Rome goed te spelen", aldus Nadal.

