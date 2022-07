De 22-voudig Grand Slam-winnaar maakte ongeveer een maand voor zijn negentiende verjaardag zijn debuut in de mondiale top vijf. Alcaraz vierde die verjaardag enkele maanden geleden al, op 5 mei.

De plaatsing in de top 5 van de jonge Spanjaard was in Hamburg al zeker voordat hij zelfs maar deelnam aan de finale. Alcaraz versloeg de Slovaak Alex Molcan in de halve finale en stelde zo deze toppositie op de ranglijst veilig. Het Spaanse supertalent passeerde de Noor Casper Ruud met slechts vijf punten (4895 om 4890 punten)

Heel bijzonder

Alcaraz zei over zijn prestatie: "Het betekent veel voor mij. Elke dag werk ik hard om mijn grote doel, de nummer 1-positie van de wereldranglijst, te behalen. Stap voor stap bereik ik mijn droom. Om in de top vijf te staan is heel bijzonder voor me en ik zal blijven werken om uiteindelijk de nummer 1 te worden."

Alcaraz won dit seizoen al vier titels, waaronder de twee Masters-toernooien in Madrid en Miami. Hij won ook in eigen land in Barcelona en Rio de Janeiro.

Daniil Medvedev (7775) blijft voorlopig aan de top voor de Duitser Alexander Zverev (6850). Nadal staat op de derde plaats (6165) en Stefanos Tsitsipas completeert de top vijf op de vierde plaats (5045). Novak Djokovic blijft ondanks zijn zege op Wimbledon steken op plek 7 (4770).

