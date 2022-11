Alcaraz liep zijn blessure op tijdens het ATP-toernooi in Parijs. De US Open-winnaar moest opgeven in zijn partij tegen Holger Rune, die later in de finale Novak Djokovic wist te verslaan

De negentienjarige Alcaraz bevestigt het nieuws rondom zijn blessure op Twitter. "Na mijn opgave van gisteren ben ik medisch onderzocht door het team. Daaruit is gebleken dat ik een scheurtje heb opgelopen in mijn buikspier."

Ad

"Voor het herstel van deze kwestuur staat ongeveer zes weken. Daarom kom ik niet in actie op de ATp Finals en ook niet in de Davis Cup. Het is zwaar en pijnlijk, maar alles wat ik kan doen is positief blijven en focussen op de revalidatie. Bedankt voor alles steun."

Tennis Tennis | Haase verlegt focus naar dubbelspel, Middelkoop wordt vaste partner 2 UUR GELEDEN

US Open | Alcaraz beleeft doorbraak in New York en pakt naast eerste Slam ook nummer 1-positie

Seizoensvoorbereiding in gevaar?

Alcaraz hoopt op tijd fit te zijn om zich optimaal te kunnen voorbereiden op het nieuwe seizoen, maar heeft daarvoor niet veel tijd. Over iets meer dan twee maanden staat namelijk de Australian Open op de kalender.

Eerder dit jaar kampte ook zijn landgenoot Rafael Nadal met eenzelfde buikspierblessure. Met de blessure bereikte hij de halve finale op Wimbledon, maar die halve finale liet hij vervolgens aan zich voorbijgaan.

Een aantal weken later werd Nadal in de achtste finale van de US Open verrassend uitgeschakeld door Frances Tiafoe. De vraag is dus in hoeverre de voorbereiding op het nieuwe seizoen voor de nieuwe nummer een van de wereldranglijst, Alcaraz, in de weg wordt gezeten door zijn opgelopen blessure.

US Open | Tiafoe zorgt voor daverende verrassing en schakelt topfavoriet Nadal uit

Waar kijk je?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

Tennis ATP Parijs | Veel (online) verwondering over 'mysterieus' drankje Djokovic 2 UUR GELEDEN