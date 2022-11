Het winnen van zijn eerste Grand Slam plus het afsluiten van het jaar met de koppositie op de ATP-ranglijst is voor Alcaraz reden om minder vatbaar te zijn voor gelijkenissen met Nadal. Desondanks blijven de vergelijkingen waarschijnlijk nog wel een tijdje worden gemaakt, maar niet door Alcaraz.

“Het heeft geen zin om Rafa en mij te vergelijken. Ook niet nu ik nummer één van de wereld ben. De fantastische carrière van Nadal staat daar compleet los van. Ik ben al tevreden als ik in mijn loopbaan slechts de helft weet te presteren van wat Nadal heeft neergezet”, aldus Alcaraz tijdens een persmoment die in het teken stond van zijn koppositie.

Bizar genoeg wordt Alcaraz op het moment geplaagd door dezelfde blessure die Nadal opliep tijdens Wimbledon; een scheurtje in de buikspier. De jongeling bevindt zich momenteel in het proces van aansterken en herstellen voordat hij de training kan hervatten.

Hoewel begin 2023 nog ver weg klinkt, kan het nog best krapjes worden richting de Australian Open. De eerste major van het jaar begint half januari en Alcaraz hoopt tegen die tijd topfit te zijn, om direct een gooi te kunnen doen naar het winnen van zijn tweede Grand Slam.

Lage verwachtingen voor 2023

Alcaraz zelf tempert echter de verwachtingen. “Ik denk dat 2023 voor mij een moeilijk jaar wordt, omdat er veel druk op komt te staan. Ik begin het nieuwe jaar als nummer één van de wereld en dus voor velen de grote favoriet. Ik probeer het allemaal van me af te laten glijden.”

“Uiteindelijk is het gewoon prachtig dat ik al van mijn idolen heb weten te winnen. Ik probeer alles te nemen zoals het komt en niet te veel aan de toekomst te denken. Ik wil gewoon plezier blijven hebben in het tennis en me verder niet al te druk hoeven maken.”

