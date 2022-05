Het was niet zomaar een overwinning voor Alcaraz, zo maakte hij duidelijk na afloop van de kwartfinale: "Het betekent veel voor me. Al het werk dat ik er elke dag instop, betaalt zich nu uit."

Halverwege de wedstrijd leek het mis te gaan voor Alcaraz toen hij onderuit ging. Een kleine pauze hielp hem er echter bovenop. "De val in de tweede set had veel impact. Toen ik de set verloren had, ging ik naar de WC en toen heb ik voor mezelf bedacht dat ik in staat was om een comeback te maken. Ik wilde vechten tot het laatste punt en dat was de sleutel."

Nadal vol lof

Nadal kon leven met de nederlaag. "Ik ben blij voor hem. Hij was beter dan ik in meerdere facetten van het spel en ik moet me verbeteren deze dagen. Het is een verliespartij die gemakkelijk te verteren is. We wisten waarvoor we hier kwamen en we moeten Carlos feliciteren. Het speelt goed en ik wens hem het beste de rest van het toernooi."

Nadal is nog altijd herstellende van een voet- en ribblessure, maar wil dat niet als excuus gebruiken: "Ik ben in orde. Ik heb geen problemen gehad en ik ga niet over mijn voet praten. Dit is een moment om mijn verlies te accepteren. Ik moet mijn reacties, snelheid en dynamiek verbeteren en hoop dat mijn benen me helpen."

Nadal gebruikte het toernooi van Madrid vooral om wat wedstrijdritme op te doen in aanloop naar Roland Garros. De Spanjaard is dan ook tevreden ondanks de uitschakeling. "De conclusie is dat ik drie wedstrijden gespeeld heb en hier zonder voorbereiding kwam. Ik heb verloren van een van de fitste spelers ter wereld. Ik kon vandaag niet doen wat nodig was, dus nu is het tijd om aan mezelf te werken en vertrouwen te hebben dat we op de juiste weg zijn."

Nu Djokovic

Vandaag speelt Alcaraz zijn halve finale tegen een andere grootheid. Novak Djokovic is de tegenstander en Nadal denkt dat Alcaraz ook van de nummer 1 van de wereld kan winnen: "Ik heb Novak niet zien spelen deze week. Ik weet niet wat er gaat gebeuren morgen. Een van de beste spelers in de geschiedenis van het tennis speelt tegen een jongeling die een heel hoog niveau haalt."

"Ik zie geen reden dat Carlos niet kan winnen. Hij kan alleen geen dipje in de tweede set hebben zoals vandaag. Hij speelt een beetje met zijn gemoedstoestand, maar als zijn adrenaline omhoog gaat is hij praktisch niet te stoppen. Ik denk dat hij het niveau heeft om iedereen in de wereld te verslaan. Daar is geen twijfel over mogelijk."

