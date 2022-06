Alexander Zverev kende een pijnlijk einde van Roland Garros. In de halve finale tegen Rafael Nadal scheurde hij drie enkelbanden en moest opgeven. De 25-jarige tennisser ging vier dagen later onder het mes in München voor een goede genezing en het terugkrijgen van de stabiliteit in zijn enkel.

Roland Garros | Zverev in rolstoel van de baan na verzwikking van de enkel

Ad

Alleen enkelbanden

Wimbledon Wimbledon | "Voor iedereen zou dit een wonder zijn, alleen Nadal kan het" - Dokter Ruiz-Cotorro 5 UUR GELEDEN

"Gelukkig zijn het echt alleen zijn enkelbanden", sprak broer Mischa. "Het kapsel is nog intact, net als het kraakbeen en zijn andere gewrichten."

Eerder al vertelde hij tegen Eurosport over de impact van de blessure op zijn broer. "Wanneer je zo geblesseerd bent als hij nu, is een stukje van je leven afgepakt omdat je niet kan lopen of op de tennisbaan kan staan. Het is met niets te vergelijken."

Colosseum

In Das Gelbe vom Ball gaat Mischa verder door op de situatie. "Hij houdt zich goed onder de omstandigheden. De eerste keer dat ik hem weer zag na zijn operatie lachte hij alweer. Hij wilde Playstation spelen, omdat hij zich verveelt."

"Bij de geboorte van mijn tweede zoon heeft hij mij een legoset met 9.000 stukjes gegeven. Ik denk dat ik hem deze teruggeef. Hij heeft nu genoeg tijd om zelf het Colosseum te bouwen."

Roland Garros | “Dit is heel verdrietig” - Nadal over dramatische opgave geblesseerde Zverev

Planning

Een nieuw wedstrijddoel heeft Zverev nog niet. "Wanneer we nu zeggen dat hij er over twee maanden weer moet staan, dan tel je de dagen af en is het een teleurstelling als het niet lukt. Aan de andere kant klinkt vijf of zes maanden heel ver weg. Dat motiveert ook niet. Daarom denken we niet in dagen, weken of maanden."

De nummer drie van de wereld moet vooral kijken naar hoe hij herstelt en hoe hij zich voelt. "En voordat hij weer wedstrijden gaat spelen, moet zijn niveau ook weer goed zijn. Hij wil niet terugkomen en slecht spelen. Kijk naar Rafael Nadal en Roger Federer. Zij komen terug en winnen Grand Slams. Dat is precies wat hij wil doen."

Roland Garros | Zverev slaat bizar genoeg eigen racket uit zijn handen tijdens rally tegen Nadal

Waar kijk je?

Voor tennis tijdens Grand Slams ben je aan het juiste adres bij Eurosport. Je kon dankzij discovery+ zelfs genieten van iedere bal op iedere baan bij Roland Garros en hetzelfde recept geldt voor Wimbledon, dat 27 juni van start gaat.

Boss Open Tennis | Murray plaatst zich voor de tweede ronde in Stuttgart GISTEREN OM 10:55