Samen met partner Marcelo Melo verloor Zverev in drie sets (6-2, 4-6 en 6-7) van Harri Heliovaara en Lloyd Glasspool. Nadat ze handen hadden geschud liep de olympisch kampioen op de scheidsrechtersstoel af en begon te slaan. Even ging Zverev zitten om vervolgens weer te gaan meppen. Hierbij miste hij maar net de voet van de scheidsrechter.

Ad

Wedstrijd verpest

Tennis Tennis | "Die tijd is voorbij" – Rafael Nadal heeft geen ambities meer voor nummer 1-positie 16 MINUTEN GELEDEN

De Duitser gebruikte hierbij volop krachttermen en benadrukte dat de scheidsrechter in zijn ogen de wedstrijd had verpest. In de tiebreak van de partij richtte Zverev zijn woede ook al op de leidsman. "Het is 8-6 in de tiebreak. Kijk, waar de bal stuiterde. In godsnaam het is jouw lijn", riep hij naar hem.



Het incident was voldoende aanleiding voor de ATP om Zverev uit het toernooi in Acapulco te halen. De nummer drie van de wereld zou het donderdag in de achtste finale opnemen tegen Peter Gojowczyk. In de eerste ronde had Zverev na een marathonpartij Jenson Brooksby verslagen (3-6, 7-6 en 6-2).

Abierto Mexicano Telcel Tennis | Alexander Zverev uit de Mexican Open gezet na aanval met racket op scheidsrechter 3 UUR GELEDEN