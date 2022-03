Dolgopolov was in Turkije toen de oorlog uitbrak. Hij had zijn moeder en zus geholpen om het land tijdig te ontvluchten en was in eerste instantie van plan van daaruit een media-offensief te starten. "Ik heb veel volgers van over de hele wereld. Omdat ik toegang heb tot alle informatie van het land wilde ik de waarheid laten zien. Ik zit ook niet in het leger, dus ben niet de eerste die moet vechten."



Toen de oorlog zich verder ontwikkelde, werd het voor Dolgopolov steeds duidelijker waar hij nodig was om zijn land te verdedigen. Hij plande daarom een reis terug naar Kiev. "Ik had geen idee hoe ik een wapen moest vasthouden. Ik heb daarom een schietplaats gezocht waar een ex-militair mij enkele dagen les heeft gegeven. Ik kan niet perfect schieten, maar ik kan zeker iemand raken als het nodig is."

100 procent achter beslissing

Hoewel de kwartfinalist van de Australian Open (2011) genoeg manieren kan bedenken om buiten Oekraïne van waarde te zijn, staat hij 100 procent achter de beslissing om in zijn land te verblijven. "Als iedereen het land verlaat er een lege stad overblijft met alleen maar soldaten, waarom zullen ze dan doorvechten tot het einde? Het is belangrijk dat bekende mensen laten zien dat Oekraïners het leger steunen, ook al vechten ze niet op de eerste rij. Ze kunnen ook manieren vinden om geld aan te leveren, ze kunnen de media te woord staan en ze kunnen eten en medische spullen brengen. Alles wat iemand kan doen, is nuttig.”



Momenteel vult Dolgopolov de dagen vooral met het helpen van mensen. "Ik reis rond met mijn vriend om te helpen met het uitdelen van kogelvrije vesten en eten en ik doe allerlei ander vrijwilligerswerk. Dus kijken, vragen wat er nodig is en dat regelen. Dat is mijn belangrijkste doel voor de komende tijd, al weet ik niet hoe lang dit gaat duren.”

Uitsluiting van Russen

De voormalig tennisser vindt het volkomen terecht dat Russische sporters worden uitgesloten van deelname aan diverse sportwedstrijden. "Als de mensen de macht van het land zijn, zijn ze verantwoordelijk voor de acties van hun regering. Het is niet genoeg om te zeggen dat je tegen de oorlog bent. Elke dag sterven hier mensen, kinderen zelfs. De enige manier om dit te stoppen, is dat de Russen zelf hun regering neerhalen."

Ook vraagt Dolgopolov hulp uit de rest van de wereld. "De steun die we krijgen is geweldig. Op het land redden wij ons, maar we hebben hulp nodig om ons te beschermen tegen de aanvallen vanuit de lucht. We begrijpen dat de NAVO geen Derde Wereldoorlog wil, maar er moet wel meer gebeuren. Elke dag gaan hier honderden, misschien wel duizenden mensen dood."



