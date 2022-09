Geschiedenis

Met de oprichting van de Association of Tennis Professionals (ATP) - de internationale mannentennisbond - in 1972 werden voor het eerst formeel geautomatiseerde tennisranglijsten ingevoerd om de toelatingscriteria voor toernooien te stroomlijnen.

De allereerste ranglijst voor singles bij de heren werd gepubliceerd op 23 augustus 1973. De Roemeen Ilie Năstase was de eerste officiële nummer 1 van de wereld in het herenenkelspel. Bijna drie jaar later, op 1 maart 1976, werd de eerste tennisranglijst voor herendubbel gepubliceerd.

Toen Billie Jean King in 1973 de Women's Tennis Association (WTA) oprichtte - de internationale vrouwentennisbond - volgde de vrouwensport dit voorbeeld. De WTA nam een ​​vergelijkbare formule als die van de ATP. Bij de WTA-ranglijst wordt er echter gekeken naar de beste 16 toernooien, in plaats van 19 bij de mannen.

Ilie Năstase op Wimbledon. Foto: Getty Images

Hoe werkt het?

Alle ATP-toernooien zijn onderverdeeld in categorieën die verschillende aantallen punten opleveren. Een speler krijgt een vast aantal punten uit de ronde waarin hij is uitgeschakeld of punten voor het winnen van het toernooi. Verzamelde punten tellen maximaal 52 weken mee in de ranglijst voordat ze worden verwijderd uit het totale aantal punten van de speler.

Dit betekent echter niet dat iemand die meer toernooien speelt in het voordeel is. Er is een limiet voor het aantal toernooien dat meetelt voor de ranglijst. Het aantal was oorspronkelijk 14 evenementen, maar werd in 2000 verhoogd tot 18. Vanaf 2021 tellen 19 evenementen mee voor de ranglijst.

Als een speler in de afgelopen 52 weken dus deelneemt aan 21 toernooien, worden alleen de 19 beste resultaten die hij in die periode heeft behaald, meegeteld in de ranglijst, niet meer. Daarom wordt het systeem ook wel 'best of' genoemd.

Bij een Grand Slam kunnen de meeste punten behaald worden. Winnaars van Slams kunnen rekenen op 2000 rankingpunten. Daarna volgen de Masters 1000-toernooien, waarbij de winnaar 1000 punten verdient. Hetzelfde principe geldt voor de ATP-500- en ATP-250-toernooien. Bij challengers kunnen spelers maximaal 125 punten verdienen afhankelijk van de grootte van het toernooi. ITF-toernooien zijn de laagste categorie van de internationale toernooikalender, waar maximaal 20 punten te verdienen zijn.

Van de Zandschulp

Voor de Nederlander Botic van de Zandschulp zijn deze twee weken op de US Open zeer bepalend voor de komende 52 weken. Het geweldige avontuur van Van de Zandschulp vorig jaar was de grote doorbraak in het mondiale mannentennis voor de Nederlander. Nog nooit was de Nederlander zo ver gekomen in een Grand Slam-toernooi.

De kwartfinale die hij in New York bereikte leverde de geboren Veenendaler niet alleen 425.000 dollar op, zijn grootste cheque ooit. Dankzij zijn prestaties in de Verenigde Staten maakte Van de Zandschulp een geweldige sprong op de wereldranglijst. De Nederlander klom van plek 117 naar plek 62, een sprong van 55 plekken.

Met de US Open op komst gaat het echte werk voor Van de Zandschulp, het verdedigen van zijn verdiende punten van vorig jaar, beginnen. Met zijn kwartfinale sleepte de Nederlander 385 ATP-punten binnen. Van de Zandschulp verloor dit keer in de tweede ronde en dat kost hem punten. Een tweede ronde levert slechts 45 punten op, waardoor hij er dus 360 achteruit gaat.

Dit betekent dat we Van de Zandschulp na de US Open terugzien op ongeveer plek 35, in plaats van om en nabij de 25 zoals de laatste weken. Gebruik deze handige website met live rankings om te checken hoe de Nederlanders het doen op de ATP-ranglijst.

Wimbledon

Een voorbeeld dat het systeem niet helemaal waterdicht kan zijn, zagen we tijdens Wimbledon deze zomer. De leiding van Wimbledon bracht naar buiten dat het “met diepe treurnis” had besloten om Russische en Belarussische spelers te weren als gevolg van het conflict in Oekraïne. “Het zou onacceptabel zijn om het Russische regime te laten profiteren van de betrokkenheid van Russen of Belarussen op Wimbledon”, werd onder meer geargumenteerd.

Als reactie besloten de ATP en WTA om geen rankingpunten toe te kennen op 's werelds bekendste Grand Slam. Het gevolg daarvan was dat de spelers die in 2021 in actie waren gekomen in Londen, al hun punten zouden verliezen.

Djokovic

Zo kwam het dus uit dat Novak Djokovic zijn titel verdedigde, maar 2000 punten moest inleveren als gevolg van de beslissing van de ATP. De Serviër zakte op maandag 11 juli van plaats drie naar plaats zeven, ondanks dat hij een dag daarvoor zijn zevende Wimbledon-titel had veroverd. Djokovic verliest in 2022 sowieso ATP-punten bij de vleet. Hij ontbrak en ontbreekt bij zowel de Australian Open als de US Open, waar hij vorig jaar won en de finale haalde.

Het niet nemen van een coronaprik kost hem dus duizenden punten en een topnotering op de wereldranglijst. Djokovic blijft waarschijnlijk wel binnen de toptien.

