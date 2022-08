"Het maakt niet uit of het tijdens het toernooi, erna of gewoon op straat gebeurt", zei de Rus. "Ik ging naar de man en zei: 'Wat is je probleem? Waarom zeg je dat?' En hij sprak nauwelijks Engels. "Als iemand me uitlacht, zal ik erop reageren."

Medvedev legde ook uit dat het de zoon van de man was die eerst minachtende opmerkingen over hem maakte. Daarna deed de vader mee met de beledigingen.

Ad

Medvedev weet zeker dat hij zijn toekomstige kinderen anders zal opvoeden. "Ik weet niet of en wanneer ik kinderen zal krijgen, maar ik zal ze niet opvoeden om slechte dingen te zeggen en tegen andere mensen te schreeuwen", zei hij.

Tennis Tennis | Vrouw weggestuurd bij WTA Cincinnati voor dragen Oekraïense vlag na klacht Russische speler 3 UUR GELEDEN

US Open | "Beste spelers moeten meedoen" - Medvedev hoopt op deelname Djokovic in New York

Steun van Kyrgios

De nummer één van de wereld kreeg na de wedstrijd ook de steun van tegenstander en collega Nick Kyrgios

Kyrgios reageerde op Twitter op het incident. Op een filmpje is te zien hoe Medvedev de confrontatie aangaat met een supporter die de Rus uitmaakt voor ‘loser’. De tennisser confronteert de desbetreffende fan en wordt vervolgens onder begeleiding van de security uit het stadion geleid.

“Disgusting behaviour. This is the best we have in the sport, fans need to show some respect", aldus Kyrgios, refererend aan de nummer een-status van Medvedev op de ATP-ranking.

WAAR KIJK JE?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

Tennis US Open | "Beste spelers moeten meedoen" - Medvedev hoopt op deelname Djokovic in New York 3 UUR GELEDEN