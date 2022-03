De oorlog in Oekraïne gaat Murray duidelijk aan het hart. Op Twitter doet hij melding van zijn goede daad. "Er zijn ongelooflijk veel kinderen in gevaar. Ik werk samen met Unicefom medische benodigdheden en apparatuur te leveren voor jonge kinderen. UNICEF kan op meerdere manieren helpen. Daar wil ik graag aan bijdragen. Ik hoop dat anderen mijn voorbeeld volgen."

Ad

Ambassadeur

Tennis Tennis | “Nadal is niet bang om knock-out te gaan” - Wilander blijft versteld staan GISTEREN OM 10:39

Het gaat Murray, die sinds 2016 ambassadeur is van Unicef, niet alleen om medische hulp. Zo wil hij helpen om beschadigde scholen weer op te bouwen. "Onderwijs moet altijd doorgaan. Kinderen moeten zich kunnen blijven ontwikkelen."

Meer dan twee miljoen mensen zijn Oekraïne ontvlucht sinds Rusland het land is binnengevallen. Ook zijn ruim 7,5 miljoen kinderen in gevaar door de oorlog.

Tennis | “De moeilijkste wedstrijd van mijn leven” - gevluchte Yastremska over spelen in oorlog

Prijzengeld

Ondanks dat Murray, mede door blessureleed, is afgezakt naar plek 88 op de wereldranglijst gaat het vermoedelijk nog steeds om een aanzienlijk bedrag. Vorig jaar verdiende de drievoudig Grand Slam-winnaar ruim 500.000 euro aan prijzengeld. Tijdens zijn hele carrière staat de teller op ruim 57 miljoen euro.

De Schot is niet de enige in het tenniscircuit die zich inzet voor Oekraïne. Ook de WTA, ATP en ITF zijn inzamelingsacties gestart onder de naam Tennis Plays for Peace. Zij krijgen daarbij hulp van de vier Grand Slams en diverse kleinere organisaties. Een aantal daarvan heeft al een flink bedrag toegezegd.

Tennis Tennis | “Nadal is niet bang om knock-out te gaan” - Wilander blijft versteld staan GISTEREN OM 10:37