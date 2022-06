"Het is altijd moeilijk om in te schatten wanneer het einde daar is. Mensen praten er al jaren over en de nieuwe generatie is gearriveerd. Toch winnen dezelfde mannen nog steeds de grand slams en ik zou het fantastisch vinden als Roger ook weer terugkomt en meedoet" aldus Murray.

Murray heeft nog altijd veel vertrouwen in Federer: "Ik weet niet hoe hij ervoor staat, maar ik geloof erin dat hij weer op niveau komt. Ik weet niet voor hoe lang, maar ik hoop dat we in ieder geval een toernooi samen kunnen spelen. Het is zo lang geleden."

Ad

Murray met vertrouwen naar Wimbledon

Roland-Garros Tennis | Zverev laat van zich horen vanuit ziekenhuisbed: "drie enkelbanden gescheurd" 2 UUR GELEDEN

Murray zegt zich totaal anders te voelen dan een jaar geleden en denkt nog steeds iedereen op de Tour te kunnen verslaan: "Ik heb dat niet constant laten zien de afgelopen jaren, maar af en toe boek ik een resultaat. Ik heb veel grote spelers verslagen sinds mijn comeback, maar niet de hele tijd. Ik hoop nu op een periode zonder blessures en veel toernooien."

Vorig jaar was alles anders volgens Murray: "Toen kon ik nauwelijks trainen in aanloop naar Queens en als ik trainde dan bewoog ik niet goed. Ik voelde me niet goed tot ongeveer vier dagen voor Wimbledon begon. Toen voelde ik me prima, maar mijn voorbereiding was niks."

"Dit jaar heb ik al drie weken op gras getraind en ik had geen fysieke problemen die de voorbereiding verstoorden. Ik heb vorige week veel wedstrijden gespeeld en hopelijk komen daar volgende week nog meer partijen bij in aanloop naar Wimbledon", aldus de Schot.

Waar kijk je?

Het mooiste tennistoernooi ter wereld is straks ook weer live te zien op Eurosport of reclamevrij te streamen via discovery+.

Roland-Garros Roland Garros | Dit zijn de vijf beste punten van de mannen GISTEREN OM 10:48