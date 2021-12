Sinds 2018 volgen cameraploegen de Formule 1-coureurs en -teams voor een Netflixdocumentaire. Liefhebbers krijgen hierdoor een uniek kijkje achter de schermen. Dit levert de sport veel nieuwe (jonge) fans op. Begin volgend jaar verschijnt het vierde seizoen.

Murray denkt dat tennis op deze manier aan populariteit kan winnen. “Er wordt veel gesproken over Drive to Survive. Ik heb zelf ook een aantal afleveringen gezien. Het is briljant. Voor de tennissport kan iets soortgelijks op alle fronten positief uitpakken”, zegt hij in een exclusief interview met Eurosport.

Ducumentaire Resurfacing

Murray is bekend met documentaires. Zo liet hij zich tussen 2017 en 2019 filmen voor de Amazon-documentaire 'Resurfacing' waarin hij zich terugknokte na een blessure. "Ik kende de dame die het filmde en vertrouwde haar. We hebben veel tijd samen doorgebracht. Ik heb haar uiteindelijk zelfs in de operatiekamer toegelaten. We hadden diepe gesprekken op een manier zoals ik normaal alleen met familie en vrienden zou praten. Ik wist dat ik niet genaaid zou worden. Ik kon hierdoor volledig open en eerlijk zijn.”

Alleen op deze manier kan een tennisdocumentaire werken, denkt de 34-jarige Schot. “De cameramensen moeten tot bijna alles toegang hebben. Ook moet er sprake zijn van wederzijds respect en vertrouwen. In het verleden is dit niet altijd goed gegaan bij sportdocumentaires. Zo vind ik die van een aantal voetbalteams echt verschrikkelijk.”

De spelers moeten zich er bovendien prettig bij voelen. “Het helpt als ze zien dat ze ervoor worden beloond, bijvoorbeeld financieel. Maar op dit moment schat ik de kans niet heel groot in dat alle spelers hiermee akkoord gaan.”

Entertainment en sport in één

Peter Bayer, de secretaris-generaal van de FIA (Federation Internationale de l’Automobile), begrijpt dat er interesse is voor een soortgelijke documentaire vanuit andere sporten. “Het is een enorm succes. Het is een mix van interessante informatie, intriges en soms een beetje overdrijven. Dat is wat de mensen willen zien. Het is entertainment en sport in één", zei hij tegen Eurosport rondom de laatste Grand Prix van het seizoen in Abu Dhabi.

De kracht zit bovendien in de hoeveelheid teams die meewerken. “Ik weet niet of iedereen zo transparant is en zegt: ‘Geef me een microfoon en volg mij de hele dag met een camera'. Ik betwijfel daarom of je een documentaire zoals die van ons zomaar kunt kopiëren.”

