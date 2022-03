Murray, die momenteel op de 84e plaats van de wereld staat, heeft zijn grootste successen behaald onder Lendl. De geboren Tsjech leidde de Brit naar olympisch goud tijdens de Spelen van Londen in 2012, zijn succesvolle olympische titelprolongatie tijdens Rio 2016 en Grand Slam-titels op de US Open en Wimbledon. Lendl was een tijd lang de coach van de Duitser Alexander Zverev, maar de samenwerking tussen die twee eindigde na minder dan een jaar.

Eerder deze maand verklaarde Murray dat hij van plan is het gravelseizoen over te slaan , zodat zijn lichaam zich later in het jaar uitsluitend kan concentreren op de grasveldtoernooien. De Schot imponeerde dit jaar al enorm door de finale te halen van het ATP-toernooi in Sydney, een voorbereidingstoernooi voorafgaand aan de Australian Open. In de finale was de Rus Aslan Karatsev te sterk, maar Murray stond eindelijk weer op het podium waar hij thuishoort: in grote finales.

In aanloop naar het ABN AMRO World Tennis Tournament pakte Murray de samenwerking met ex-coach Dani Vallverdu tijdelijk op. De Zwitser zat in het kamp van Murray toen de Schot triomfeerde op de US Open en Wimbledon. Vallverdu is echter de full-time coach van Stanislas Wawrinka en daarom was de voormalig nummer één van de wereld genoodzaakt te zoeken naar nieuwe begeleiding.

In die zoektocht kwam de tweevoudig Wimbledon-kampioen al snel terecht bij zijn oude coach, die zelf in zijn tijd overigens ook een aardige bal kon raken. Als speler was Lendl een van de toppers in de jaren '80 en '90. Hij stond maar liefst 270 weken bovenaan de wereldranglijst en won acht Grand Slam-titels.

Lendl kijkt toe tijdens een traingssessie van Murray tijdens Wimbledon 2017

