Dat Murray een wildcard krijgt voor de Madrid Masters valt niet bij iedereen even goed. De organisatie kreeg kritiek, omdat het slechts één Spanjaard op deze manier toelaat tot het hoofdtoernooi. De drievoudig Grand Slam-winnaar zou daarmee jong talent in de weg zitten.

Fernando Verdasco is één van de criticasters. Op Twitter liet hij zijn mening horen. "Het is verrassend, maar ook frustrerend dat het grootste tennisevenement in Spanje zo weinig (of geen) steun toont aan Spaanse tennissers."

Ad

Tennis Tennis | Oekraïense Elina Svitolina wil Russische tennissers niet automatisch weren 3 UUR GELEDEN

Weigeren

Murray reageerde vrijwel direct. "Verbazingwekkend hoe snel mensen vergeten in tennis."

Daarna antwoordde hij een tennisvolger die beweerde dat Murray een plek inneemt van een Spaans talent. "Ik ben meer dan blij om deel te nemen aan de kwalificatie. Hoogstwaarschijnlijk speel ik ook kwalificatie in Rome. Maar als een toernooi me uitnodigt voor het hoofdtoernooi, suggereer je dan dat ik het moet weigeren en kwalificaties moet spelen?"

Te grote aanslag

Hoewel Murray vermoedelijk deelneemt in Madrid en Rome is Roland Garros geen optie. Het spelen van vijf sets op een Grand Slam is naar eigen zeggen nog een te grote aanslag op zijn lichaam. Tijdens de Surbiton Challenger, vanaf 30 mei, begint de 34-jarige Schot in Londen aan zijn grasseizoen.

Na lang fysiek ongemak toont Murray dit seizoen verbeterde vorm. In zes toernooien op rij overleefde hij de openingsronde.

Waar kijk je?

Voor Grand Slams ben je bij Eurosport en discovery+ aan het juiste adres. De mooiste partijen zie je op de kanalen van Eurosport. Wil je echt geen enkele rally missen? Kies er dan voor om reclamevrij te streamen via discovery+

Wimbledon Wimbledon | Djokovic spreekt zich uit tegen het weren van Russische en Belarussische tennissers 7 UUR GELEDEN