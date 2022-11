De ster van Carlos Alcaraz rees dit jaar razendsnel. De Spanjaard vestigde dan ook de nodige records. Zo is hij de jongste nummer 1 van de ATP-ranking ooit en heeft de Spanjaard nu het record in handen van minste aantal benodigde dagen om van een top-10 plek naar de nummer 1 positie te klimmen. Alcaraz had hier slechts 140 dagen voor nodig en dat zijn er 21 minder dan Marat Safin destijds.

Daarnaast is er voor het eerst sinds 2003 een tennisser de nummer 1 van de wereld aan het einde van het seizoen die niet afkomstig is uit de grote vier. Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic en Andy Murray domineerden de sport 19 jaar lang en daarvoor was het Andy Roddick die als laatste buitenstaander het jaar als beste speler ter wereld afsloot.

Djokovic nog altijd de beste

Andy Roddick steekt zijn bewondering voor Alcaraz dan ook niet onder stoelen of banken: "Wat een talent is Alcaraz. Hij is als een komeet gekomen en iedereen kan zien dat hij meerdere grandslams gaat winnen. Om zo snel naar de nummer 1 positie te klimmen, dat is echt een ander verhaal."

Toch zijn er veel oud-tennissers die nog altijd de mening zijn toegedaan dat Novak Djokovic de beste speler ter wereld is. De Serviër kende echter een lastig seizoen, waarin hem veel reisbeperkingen werden opgelegd vanwege zijn vaccinatiestatus. Mede daardoor is Djokovic afgezakt naar de achtste plaats van de ATP-ranking. Desondanks zei Tim Henman laatst dat Djokovic wat hem betreft nog altijd beter is dan Alcaraz.

Andy Roddick is het eens met zijn oud-collega: "Als we naar volgend jaar kijken, denk ik dat het lastig wordt om iemand te vinden die niet denkt dat Djokovic nog steeds de beste speler van de wereld is. De nummer 1 positie van Alcaraz is wel verdiend, want het was ongelofelijk om naar hem te kijken dit jaar. Ik had hem graag zijn spelen in Turijn deze week."

"Hopelijk komt hij weer helemaal fit terug. Ik kan niet wachten om hem het op te zien nemen tegen Nadal, Djokovic en alle jongens die op hem gaan jagen zo lang als ze kunnen. Wat een cadeau voor de sport is Alcaraz geweest", aldus Roddick.

