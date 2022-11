De stijging komt onder andere doordat drie ATP Masters-toernooien met vier dagen zijn verlengd. In 2025 moeten daar nog eens twee toernooien bijkomen. De bedoeling van de hervorming is dat er meer dagen per seizoen op het hoogste niveau kan worden getennist.

Vorig jaar kwam de totale geldpot bij de ATP nog uit op 180,4 miljoen dollar, dit jaar is dat met 217,9 miljoen aanzienlijk hoger. Bij het bedrag is het prijzengeld van de vier Grand Slams nog niet bijgeteld, het totale prijzengeld is dus nog talrijker.

Lat hoger leggen

De voorzitter van de ATP, Andrea Guadenzi, legt uit dat de stijging niet meer dan logisch is. "Onze spelers zijn van wereldklasse en het is dan ook onze prioriteit om ervoor te zorgen dat zij op een juiste wijze worden beloond."

"De records die nu plaatsvinden zijn vanuit ons een sterk statement voor de ATP-tour om de lat voor het tennis nog hoger te leggen. Het is ook een indicatie van de collectieve vooruitgang die we als sport doormaken. Er zit een immens potentieel in het tennis, als we blijven samenwerken."

Dat de beloningen een opmars aan het maken zijn, wordt nog maar eens kracht bijgestaan tijdens de ATP Finals die op het moment bezig zijn. Tijdens het sluitstuk van het tennisseizoen valt dit jaar 14,75 miljoen dollar te verdelen, ruim zestig procent meer dan tijdens hetzelfde toernooi voor de coronapandemie.

