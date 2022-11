Auger-Aliassime was de afgelopen weken de beste in de Firenze Open, de European Open en tijdens het Swiss Indoors en daarmee staat de Canadees nu op de achtste plek op de wereldranglijst. Mats Wilander gelooft niet dat het talent daarmee zijn piek heeft bereikt.

"Het is ongelooflijk knap om drie toernooien op rij te winnen, een indrukwekkende fysieke prestatie", zegt de Zweed voor de camera van Eurosport. "Maar dat het met zijn atletisch vermogen goed zit, twijfelde ik niet aan."

VERTROUWEN

Op fysiek vlak ziet Wilander geijkenissen tussen Auger-Aliassime en de man die hij onlangs versloeg op de Laver Cup in Londen, Novak Djokovic: "Atletisch is hij zo goed als Djokovic en misschien zelfs iets beter", oordeelt Wilander, "en dat zeg ik niet snel, want in mijn ogen is Djokovic een van de grootste atleten ter wereld, in welke sport dan ook."

"Maar Auger-Aliassime zit op datzelfde niveau, maar hij had misschien nog niet genoeg zelfvertrouwen en dan is dit een geweldige opsteker. Net als dat het geen kwaad kan om tijdens de Laver Cup een week lang samen te werken met John McEnroe en zijn broer Patrick."

Volgens Wilander is dit het moment voor Auger-Aliassime om een volgende stap te zetten. "In deze toernooien speelde hij tegen spelers waarvan hij moet winnen. Nu moet hij het gaan laten zien in duels met de topspelers, de Nadals en Djokovicen van deze wereld."

Met deze drie titels achter zijn naam, wordt het tijd voor de eerste overwinning van een major. "Hij is een van de meest gemotiveerde mensen die ik ken, zeker op de tennisbaan, en fysiek zat het altijd al goed. Nu moet hij gaan geloven dat hij de beste spelers kan verslaan en dan komen die zeges wel."

