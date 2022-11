Australië haalde voor het eerst in negentien jaar de finale, maar verloor daarin van Canada. Het had de hulp van Kyrgios in de eindstrijd waarschijnlijk goed kunnen gebruiken. Op social media liet Kyrgios er echter geen twijfel over bestaan waar zijn prioriteiten liggen. Kyrgios liet in een post weten dat hij een bedrag bestaande uit zes cijfers kan ophalen op een Saoedisch toernooi.

Kon niet aan de culturele eisen voldoen

In 2019 speelde Kyrgios voor het laatst, waarna hij tijdelijk uit de selectie werd gezet vanwege het niet kunnen voldoen aan de culturele eisen van het team. Daarna werd de strijdbijl echter begraven en dus snapt Hewitt niet waarom Kyrgios niet meer wil spelen.

Kyrgios is de best gerankte Australische speler in zowel het enkel- als het dubbelspel en dus is hij in potentie van grote waarde. Captain Hewitt liet er dan ook geen twijfel over bestaan dat hij baalt als een stekker van de weigeringen van Kyrgios de afgelopen jaren.

Hewitt en De Minaur snappen er niks van

"Ik weet het niet, dus je moet het aan hem vragen. Ik kan niet meer proberen dan ik nu doe. Natuurlijk heb ik hem wel benaderd. Ik probeer hier met het best mogelijke team aan te treden", aldus de captain.

Datzelfde geldt voor Alex de Minaur: "Ik heb het ook geprobeerd, maar het mocht niet zo zijn." In een post op Instagram gaf De Minaur aan dat er geen grotere eer is dan het vertegenwoordigen van je land en daarover werd vervolgens gespeculeerd dat De Minaur een sneer uitdeelde aan Kyrgios.

Kyrgios leek dat zelf ook zo te interpreteren: "Ik ben eigenlijk op weg om een bedrag van zes cijfers op te halen in Saoedi-Arabië", aldus de bad boy van het internationale tennis.

