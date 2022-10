Badosa, geboren in New York, heeft een emotioneel en persoonlijk bericht via haar sociale netwerken gestuurd nadat ze er niet in slaagde om zich te plaatsen voor de WTA Finals in Forth Worth. Ze is daarin eerlijk tegen haar fans, en concludeerde dat 2022 het jaar was waarin ze persoonlijk en professioneel enorm is gegroeid.

"Mijn seizoen is voorbij. Een jaar waarin ik veel momenten en emoties heb meegemaakt, waarin ik de beste, maar ook de slechtste ervaringen heb beleefd, maar waar ik vooral heb geprobeerd om van elke ervaring te leren. Ik heb geleerd prioriteiten te stellen en mezelf als persoon te beschermen."

"Ondanks alles heb ik nooit het enthousiasme of de kracht verloren om te blijven vechten voor wat ik het liefste wil. Ondanks al deze intensiteit voel ik me heel gelukkig om alle ongelooflijke dingen te ervaren die ik meemaak, waarvan ik dacht dat ik ze nooit zou meemaken. Het is een jaar geweest met veel uitdagingen, professionele en persoonlijke ervaringen, en ik heb zonder twijfel het gevoel gehad dat dit het jaar was waarin ik het meest heb moeten leren en met grote sprongen volwassen heb moeten worden om aan de top te blijven."

"Gelukkig heb ik mensen aan mijn zijde die me op elk van die momenten steunen, wat er ook gebeurt. En ik heb ook een aantal ongelooflijke fans, die altijd bij me zijn en me laten glimlachen als ik hun berichten lees. Bedankt 2022, voor alles wat je me hebt geleerd. 2023, laten we eens kijken wat je voor me in petto hebt. Tot snel mijn mensen", zo besluit de Spaanse.

