Volgens Schett kijkt de hele tenniswereld uit naar de spectaculaire Laver Cup: "Iedereen kan niet wachten tot Federer terug is. De vraag is of hij tijdens de Laver Cup singles gaat spelen of dat hij alleen gaat dubbelen. Wat ik zeker weet, is dat we hem in ieder geval in actie gaan zien."

De verwachtingen moeten volgens Schett alleen niet te hoog zijn: "Je moet niet vergeten dat hij niet meer de jongste is en dat hij er lang uit heeft gelegen. Zijn laatste wedstrijd was vorig jaar op Wimbledon en het wordt er allemaal niet makkelijker op als je deze leeftijd hebt en er zo lang uitligt."

"Je kan trainen hoeveel je wilt, maar niets is te vergelijken met een echte wedstrijd op een hoog niveau, waarbij je lichaam heen en weer geschud wordt van de adrenaline. We gaan zien wat er gaat gebeuren", aldus Schett.

Het afscheid

Schett denkt dat het afscheid niet lang meer op zich zal laten wachten: "Ik maak me altijd zorgen dat Federer op een bepaalde dag gewoon zegt dat het klaar is en stopt. Ik denk niet dat hij net als Serena Williams gaat zeggen welke toernooien hij nog gaat spelen. Ik zou het fantastisch vinden om hem om Wimbledon te zien spelen om daarna met pensioen te gaan. Het is echter aan hem. Het is een erg persoonlijke beslissing."

"Ik denk dat hij zijn knie een beetje wil testen, maar we moeten onszelf niet voor de gek houden. Hij is 40 jaar oud en zijn carrière gaat eindigen. Het is onmogelijk om nog veel langer door te spelen", zo denkt de oud-tennisster.

