De Australische bleef bovenaan staan ondanks dat ze bijna het hele seizoen van 2020 had gemist vanwege reisproblemen tijdens de coronapandemie. Tijdens haar afwezigheid won haar concurrente Naomi Osaka onder andere de US Open en begin dit jaar ook de Australian Open.

“Het maakt mij enorm trots dat ik dit jaar de nummer één-positie heb behouden na zo’n uitdagend en ongewoon seizoen”, vertelde Barty tegenover het Australische CodeSports. “Ik ben veel onderweg geweest en heb offers moeten brengen aan de mensen die ik liefheb. Zij hebben me enorm gesteund. Dit is een prestatie om te vieren.”

Cruciaal moment

Terugkijkend op het seizoen noemt Barty een cruciaal moment voor het behouden van de koppositie. “Toen we eind maart in Miami aankwamen, kreeg ik vragen of ik wel de juiste nummer één van de wereld was, omdat Osaka een aantal grote toernooien had gewonnen. Ik was hierdoor een beetje van slag. Het enige dat ik kon doen, was een statement maken op de baan.”

“Dat ik hier mijn titel verdedigde en aan het einde zo goed speelde, was enorm belangrijk. Vooral omdat ik in de eerste ronde een matchpoint overleefde tegen qualifier Kristina Kucova”, vervolgde Barty die zich op dat moment realiseerde dat ze heel graag de nummer één-positie wilde behouden. “Ik dacht: ‘weet je wat? Iemand zal heel, heel goed moeten zijn om dit van me af te nemen.”

Wimbledon

Na de winst in Miami zegevierde ze ook in Stuttgart en Madrid voordat ze met Wimbledon haar tweede grandslamtitel binnenhaalde. Ze leek ook goede kansen te hebben op winst bij Roland Garros, maar moest afzeggen vanwege een heupblessure. Uiteindelijk won ze haar laatste seizoentitel bij de Western & Southern Open in Cincinnati.

“Ik heb alles op alles gezet om klaar te zijn voor Wimbledon. Toen dat eenmaal was gelukt, heb ik met het behouden van de nummer 1-positie een nieuw doel gemaakt. Na de Olympische Spelen was ik uitgeput. Ik heb daarna de batterij opgeladen, maar voelde me niet goed toen ik aankwam in Cincinnati”, aldus Barty.

“Ik heb toen een goed gesprek gehad met mijn coach Craig Tyzzer. Hij vroeg me wat ik wilde voor de rest van het jaar. Dat was de nummer één blijven. Het was iets wat ons team verdiende na al het werk dat we hadden gedaan.”

De winst in Cincinnati had Barty veel kracht gekost. Dit bleek ook tijdens de US Open waar ze in de derde ronde werd uitgeschakeld. Haar koppositie kwam desondanks niet in gevaar. “Toen ik terug in Australië verplicht in quarantaine zat, kreeg ik hiervan de bevestiging. We hebben toen een paar biertjes besteld om het te vieren.”

Pijn

Uiteindelijk koos Barty ervoor om de WTA Finals in Mexico te laten schieten, omdat de coronaproblemen bij haar terugkomst in Australië de voorbereiding op 2022 zouden kunnen verstoren. Ze bereidt zich daarom nu voor op de Australian Open. De 25-jarige tennisster wil dan de eerste Australische worden sinds 1978 die het toernooi wint.

“De pijn gaat vanaf nu beginnen”, zegt Barty over haar voorbereiding. “Ik heb een goede pauze gehad en voel dat ik nieuwe energie heb. Op maandag ben ik de ‘pijnkamer’ ingegaan. Deze periode voor het seizoen is nooit gemakkelijk en ik weet zeker dat ik dit de komende weken ga haten.”

“Maar aan de andere kant ben ik er ook gek op. Het versterkt mijn competitie-instinct. Ik wil beter en beter worden en aan het einde van de Australische zomer nog steeds op nummer één staan. Ik ga ervoor.”

