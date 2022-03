"Ik wilde een update delen over mijn schema voor de komende maanden", zei Barty in een verklaring. "Helaas is mijn lichaam niet hersteld zoals ik had gehoopt na de Australian Open en heb ik me niet adequaat kunnen voorbereiden op Indian Wells en Miami."

"Ik geloof niet dat ik op het niveau ben dat nodig is om deze toernooien te winnen en als gevolg heb ik besloten me terug te trekken uit beide toernooien. Ik hou van deze toernooien en vind het jammer dat ik er niet bij kan zijn, maar mijn focus ligt op dit moment op mijn gezondheid."

Ad

Bille Jean King Cup

Tennis Tennis | “Moeilijkste partij van mijn leven” - gevluchte Yastremska over spelen in oorlogstijd 20 UUR GELEDEN

"Mijn doel is om mijn land te vertegenwoordigen op het komende Billie Jean King Cup-evenement in april. Nadat ik vorig jaar de BJK Cup heb gemist, kan ik niet wachten om het groen en goud weer te dragen'', aldus de drievoudig Grand Slam-winnares.

In de verklaring zegt de drievoudig Grand Slam-winnares dat ze hoopt om Australië te vertegenwoordigen tijdens het Billie Jean King Cup-kwalificatie-evenement, dat op 15 april begint. Australië speelt daarin een thuiswedstrijd tegen Slowakije. Naast Barty doet de tegenstandster van de Australische in de Australian Open-finale, de Amerikaanse Danielle Collins, ook niet mee aan het officieuze vijfde Grand Slam. De huidige nummer 11 van de wereldranglijst is nog herstellende van een blessure.

AusOpen | Bekijk de hoogtepunten van de finale tussen Barty en Collins

Overstromingen en oorlog

Barty eindigt haar statement door een hart onder de riem te steken van de slachtoffers van de hevige overstromingen in de Australische provincies Queensland en New South Wales en de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. "Wat belangrijker is, is dat het een paar zware weken zijn geweest thuis in Australië en over de hele wereld."

"Ik ben in mijn gedachten bij iedereen in Queensland en New South Wales die zijn getroffen door de verwoestende overstromingen, en de mensen in Oekraïne, vooral mijn collega's in de tennisfamilie. We denken allemaal aan jullie en hopen op vrede.”

Tennis Tennis | “De moeilijkste wedstrijd van mijn leven” - gevluchte Yastremska over spelen in oorlog 20 UUR GELEDEN