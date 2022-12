Bollettieri verwierf een reputatie als motivator en harde werker, en leidde in totaal tien spelers op die in hun carriere nummer één van de wereld zouden worden.

In 1978 richtte hij de Nick Bollettieri Tennis Academy (NBTA) op in Bradenton (Florida), een tennisacedemie die nog steeds actief is als de IMG Academy. Het tennispark strekt zich uit over meer dan 600 hectare en heeft meer dan 50 hardcourt- en gravelbanen.

Voormalig Wimbledon-finaliste Sabine Lisicki nam via Twitter afscheid van haar voormalige mentor: "Bedankt Nick! Je hebt zoveel kinderen een plek gegeven om hun dromen waar te maken. Je hebt ze ondersteund met je kennis en geloof dat alles mogelijk is. Je hebt het tennisspel vormgegeven. Je wordt enorm gemist. Rust zacht Nick."

Tommy Haas

Ook voormalig nummer twee van de wereld Tommy Haas reageert op Instagram op het overlijden van zijn voormalig trainer.

"Ik heb zoveel herinneringen dat ik niet eens weet waar ik moet beginnen. 'Nickiiiiii,' zo heb ik je het langst genoemd. Bedankt voor je tijd, kennis, toewijding, expertise, de bereidheid om je vaardigheden te delen, je persoonlijke interesse om mij te begeleiden en me de beste kans te geven om mijn dromen te volgen."

Je was een dromer en een doener, en een pionier in onze sport, echt uniek in zijn soort. Ik zal je zeker missen op de academie, onze tennisgesprekken, het laten zien van je bruine kleur, witte tanden en lichaamsvet, het missen om je tai chi te zien doen, het missen om met je te golfen om te zien hoe je probeert vals te spelen, een Snickers-bar te eten en te rennen voor de bosjes, en alles horen over je plannen, zelfs op 91-jarige leeftijd. Nogmaals bedankt voor alles", zo luiden de mooie woorden van Haas.

