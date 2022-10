De 36-jarige Nadal krikte zijn aantal gewonnen Grand Slams op naar 21 en 22, waarmee hij de eerste was die de grens van twintig wist te doorbreken. Hij heeft met 22 veroverde majors nog altijd het record in handen, maar Novak Djokovic volgt op kleine achterstand.

En misschien heeft Nadal zijn kans om verder uit te lopen wel al gemist. De Spanjaard kon zijn halve finale op Wimbledon niet spelen vanwege een blessure aan de buikspier en was op de US Open nog niet fit genoeg om twee lange en zware weken het uiterste van zichzelf te vergen.

“Rafa kende een goed seizoen, maar het had een uitzonderlijk jaar kunnen zijn. Hij heeft veel last gehad van allerlei ongemakken. De resultaten waren desondanks goed met overwinningen bij de Australian Open en Roland Garros, maar alsnog zorgt het fysieke ongemak voor een bittere nasmaak”, aldus oom Toni in gesprek met Diario AS.

Buikspier

“Het verhaal van Wimbledon is bekend met een afmelding voor de halve finale. Uitgerekend op het moment dat hij de grote kandidaat was voor eindwinst. En ook in New York worstelde Rafa met allerlei problemen. Wat een atleet boven alles wil, is fit zijn en spelen, plus winnen natuurlijk.”

Het einde van het seizoen verliep voor Nadal emotioneel, met Roger Federer die hem aan zijn zijde vroeg bij zijn tennispensioen. De Zwitser wilde niets liever dan nog één keer in actie komen met zijn grote vriend en rivaal. Tijdens de Laver Cup kwam ‘Fedal’ nog één keer samen voor een dubbelpartij.

Federer

Na het laatste punt liet zowel Federer als Nadal zijn tranen de vrije loop. “Ik sluit hierbij ook een deel van mijn eigen loopbaan af”, verklaarde Rafa zijn emoties. Ook verklapte Nadal dat hij vanwege zijn vele blessures dit jaar zelf ook heeft nagedacht over een afscheid van de tennissport.

Voorlopig gaat Nadal echter door, al verkeert ook hij in de herfst van zijn loopbaan. Ieder succes dat hij nog meepakt, is er eentje. Garanties zijn er niet langer. Oom Toni: “Zolang Rafa het gevoel heeft dat hij nog kan winnen, gaat hij door.”

“Als hij voelt dat winnen onmogelijk wordt en hij naar een toernooi gaat zonder kans te maken op een finale, denk ik dat hij er genoeg van heeft. Hij heeft te veel gewonnen om veldvulling te worden. Of ik weet hoeveel tijd Rafa nog heeft? Nee, dat hangt van allerlei factoren af zoals de concurrentie, maar net zo goed zijn eigen lichaam. Rafa tennist voor zichzelf, hij is niet bezig met Carlos Alcaraz of Djokovic.”

