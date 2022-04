Nadal kwam achter zijn blessure na zijn verlies in de finale van het masterstoernooi van Indian Wells. Een ribblessure houdt hem nu vier tot zes weken aan de kant. Hierdoor mist Nadal de belangrijke start van het gravelseizoen en verschillende voorbereidingstoernooien voor zijn favoriete Grand Slam Roland Garros.

Chris Evert ziet het niet te somber in voor de man die de meeste Grand Slam-titels op zijn naam heeft staan. “Deze blessure is voor hem slechts een kleine tegenslag. Hij heeft zoveel toernooien en wedstrijden gewonnen. Hij heeft verloor nog maar een wedstrijd dit jaar.”

“Ik denk zelfs dat het een bonus is voor Rafa dat hij wat uit kan rusten en wat tijd voor zichzelf kan nemen”, zegt Evert die zelf achttien Grand Slams won. “De oorzaak van de blessure ligt in de jaren hiervoor niet in de laatste drie vier weken.”

“Hij heeft de laatste twintig jaar het uiterste van zijn lichaam gevergd. Ik denk dat het belangrijk is dat hij weer gezond wordt. Vooral voor de Grand Slams. Het mentale gedeelte komt hij wel doorheen, hij heeft zoveel ervaring.”

Evert legt uit waarom het zo lastig is om een Grand Slam te winnen. “Je moet zeven wedstrijden winnen om de titel te pakken. Dat gaat zeker lastig worden als je kijkt hoe de rest van het veld speelt. Ik denk dat het cruciaal is dat hij honderd procent fit is op Roland Garros.”

