"De tennisprofs uit de twee landen zijn niet betrokken bij de oorlog. Het is moeilijk om spelers te straffen die gewoon willen tennissen. Ik was erg blij met de beslissing van de US Open", benadrukte Schett in het Eurosport-interview .

Op Wimbledon mogen professionals uit Rusland en Wit-Rusland niet meedoen als gevolg van de oorlog tegen Oekraïne. Deze maatregel van de organisatoren zorgde voor verhitte debatten en kritiek in de tenniswereld.

Op het beroemdste tennistoernooi ter wereld hebben de ATP en de WTA in reactie op de schorsing van Russische en Belarussische atleten besloten geen rankingpunten toe te kennen, waardoor er een paar vreemde situaties zijn ontstaan op de wereldranglijst.

"Ik was een beetje bezorgd dat de Grand Slams hun onafhankelijke beslissingen konden nemen", gaf Schett toe, eraan toevoegend: "Wat zullen de ATP en WTA doen als de US Open de Russen had verboden? Geven ze niet opnieuw punten op de wereldranglijst?"

"Ik vind het belangrijk dat iedereen weer kan spelen en ik weet zeker dat de actieve spelers daar ook blij mee zijn. Ik denk dat bijvoorbeeld Daniil Medvedev blij is dat hij zijn titel kan verdedigen", zei Schett over de nummer één van de wereld uit Rusland, die Novak Djokovic versloeg in de finale van vorig jaar.

