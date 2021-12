“Ik denk dat ze allebei serieus moeten nadenken hoe lang we ze nog tennisspelers kunnen noemen”, zegt Becker. “Voor Rafa is het misschien wat gemakkelijker dan voor Roger. Er is geen grotere Federer-fan dan ik, maar ik denk dat het heel moeilijk is om een nieuwe comeback te maken na een knieblessure wanneer je bijna 41 jaar bent.”

Becker vindt het ongelooflijk dat in hetzelfde tijdperk drie spelers stuk voor stuk twintig Grand Slams kunnen winnen. “Ze speelden de afgelopen vijftien jaar ook nog eens tegen elkaar. Als ze zelf niet wonnen, dan won de ander wel. Zoiets gebeurt nooit meer.”

Als het gaat om de ‘grote drie’ denkt de voormalig tennisspeler dat Novak Djokovic het meeste heeft bereikt. “Getallen liegen niet. Het aantal weken op de nummer 1-positie is heel belangrijk. Novak ligt hierin ver voor. Wanneer ze nu alle drie stoppen met tennis, dan zou ik Novak als nummer 1 aanwijzen.”

The Rebel

Het Duitse RTL bracht onlangs de film The Rebel uit, over de beginjaren van zijn carrière. Becker is er niet blij mee. “Veel dingen zijn niet gebeurd zoals ze nu hebben laten zien. Dat vind ik jammer. Ik heb vaak met de mensen van RTL gesproken om hier samen aan te werken. Daar zijn ze niet op ingegaan. Onbegrijpelijk, want ik ben uiteindelijk degene die alles heeft meegemaakt.”

In de film krijgt zijn voormalig trainer Günter Bosch veel lof. Becker wijst echter een andere coach aan als de man achter zijn succes. “Ik heb veel respect voor Günter en hij heeft mij goed geholpen. Maar de sterke man in mijn team was vooral Ion Tiriac. Dat willen de mensen in Duitsland misschien niet horen, maar het is wel de waarheid. Op een dag kom ik met mijn eigen documentaire en vertel ik precies hoe alles is gegaan.”

