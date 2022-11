Omdat Alcaraz ontbreekt tijdens de ATP Finals vanwege een buikspierblessure zette hij zijn koppositie op de wereldranglijst op het spel. De opdracht voor Nadal in Turijn was simpel. Hij moest het toernooi winnen of tot de finale reiken met zoveel mogelijk overwinningen.

Nederlagen van Nadal en Tsitsipas

Nadal verloor zondag echter van Taylor Fritz (6-7 en 1-6) en voegde daar dinsdag een nieuwe nederlaag aan toe tegen Felix Auger-Aliassime (3-6, 4-6). Hierdoor is de 22-voudig Grand Slam al vroegtijdig uitgeschakeld. Het leidde tot onzekerheid bij de Spanjaard over zijn vorm.

De andere gegadigde voor de koppositie was Stefanos Tsitsipas. De Griek moest al zijn partijen winnen in Turijn en daarmee dus ook het toernooi op zijn naam schrijven. Deze missie strandde maandag na het verlies tegen Novak Djokovic (4-6 en 6-7).

Jongste ooit

Hierdoor kan Alcaraz de prestigieuze nummer 1-positie aan het einde van het jaar niet meer ontgaan. De Spanjaard lost daarmee Lleyton Hewitt af als jongste ooit. De Australiër leidde tijdens de laatste ranking van 2001 op de leeftijd van 20 jaar en tien maanden.

Bovendien zorgt Alcaraz ervoor dat voor het eerst sinds 2004 niet Nadal, Djokovic, Roger Federer of Andy Murray aan het einde van het jaar bovenaan staat. Andy Roddick was de koploper in 2003. De afgelopen twee jaar stond Djokovic aan het einde van het seizoen aan kop.

Kroon op het seizoen

Het megatalent zet daarmee de kroon op zijn seizoen. Alcaraz won vijf toernooien waaronder de US Open. Deze zege bracht hem aan kop van de wereldranglijst. Daarmee was hij al de jongste ooit. In de maanden daarvoor begon hij aan een flinke opmars. Aan het begin van het seizoen stond Alcaraz nog op plek 32.

