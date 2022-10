Vorige week vrijdag werd de 31-jarige Halep voorlopig geschorst na een positieve dopingtest. In de test was de verboden stof Roxadustat gevonden, een geneesmiddel dat gebruikt wordt bij de behandeling van bloedarmoede.

Haar coach Mouratoglou gelooft niet dat de huidige nummer negen van de wereldranglijst bewust verboden middelen heeft gebruikt. "Samen zullen we voor de waarheid vechten", zegt de Fransman op Instagram.

Ad

Wimbledon | Simona Halep is op tijd weer bij de les en plaatst zich voor de halve finale

Australian Open Tennis | Novak Djokovic positief over Australian Open-deelname, snel duidelijkheid verwacht 5 UUR GELEDEN

Grote shock

"Allereerst wil ik zeggen hoe groot de shock was voor ons team toen Simona werd verteld dat ze een positieve test had afgelegd op de US Open. Ik werk al dertig jaar met meer dan honderd professionele atleten en ik heb een situatie als deze nog nooit meegemaakt."

"Ik waardeer dat mensen, die nauw met Simona hebben samengewerkt, zich hebben uitgesproken", gaat Mouratoglou verder. "Ik wil die mensen bedanken, omdat ze hun stem hebben laten horen op een heel belangrijk moment."

Schoolvoorbeeld van integriteit

"Ik ben relatief stil geweest na het nieuws van vorige week, omdat ik al mijn energie heb gestoken in het helpen van Simona. Ik ken haar zo goed, dus ik kan jullie verzekeren dat ze het schoolvoorbeeld is van integriteit."

Halep krijgt het blinde vertrouwen van haar tenniscoach. "Ze is in alle opzichten tegen het gebruik van doping en ik weet dat ze er nooit ook maar over heeft nagedacht om iets te gebruiken."

Waar kijk je?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

Tennis Tennis | Serena Williams zaait twijfel over toekomst - "Ben nog niet met pensioen" 7 UUR GELEDEN