Alcaraz maakte het afgelopen seizoen een ongelooflijke opmars door met onder andere de winst van de US Open en een plek in de kwartfinale van Roland Garros. Inmiddels voert de negentienjarige Spanjaard ook de wereldranglijst aan.

US Open | Bekijk samenvatting finale Alcaraz - Ruud met eerste Grand Slam voor wonderkind

Ad

Agressief en creatief

Tennis Tennis | Mischa Zverev over ouderschap en tennis - "Niet makkelijk om beide te combineren" 17/10/2022 OM 11:11

"Hij combineert de kwaliteiten van de drie grootste spelers aller tijden", zegt Mouratoglou in gesprek met Tennismajors.com . "Maar zijn spel komt het meeste in de buurt bij dat van Roger. Net als hij is hij super agressief en creatief. Hij probeert altijd iets met de bal te doen. De snelheid waarmee hij van de achterkant naar de binnenkant van de baan gaat, is typisch Roger."

"Tegelijkertijd heeft hij de counter-aanvalskwaliteiten van Djokovic en kan hij lange rally's spelen met veel spin, zoals Nadal. Als klap op de vuurpijl serveert hij heel goed voor zijn grootte en heeft hij ook perfecte returns."

Ongehoord

"Zijn spel combineert ongelooflijke kracht en een ongelooflijke touch", sluit Mouratoglou af. "Normaal gesproken hebben we het een of het ander. Hij heeft beiden. Dat is ongekend. Ik heb nog nooit een negentienjarige speler al zo compleet gezien."

US Open | Ongelooflijk! Alcaraz wint punt met achterwaartse slag onderweg naar halve finale

Waar kijk je?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

Tennis Tennis | Mischa Zverev over comeback broer - "Hij komt pas terug als hij kan winnen" 17/10/2022 OM 10:13