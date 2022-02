Djokovic nam het vliegtuig naar Australië zonder gevaccineerd te zijn, terwijl het land een van de strengste regels ter wereld hanteert. In eerste instantie kreeg de Servische nummer 1 van de wereld een medische uitzondering, maar de Minister van Immigratie besloot dat Djokovic toch het land moest verlaten.

In een interview met de BBC vertelde Djokovic deze week dat hij nog altijd niet van plan is om zich te laten vaccineren. Dit levert de tennisser al lange tijd veel kritiek op, maar volgens Alex Corretja moeten mensen niet vergeten wat Djokovic gedaan heeft voor het tennis.

''Mensen vinden zijn gedrag op de baan misschien niet leuk. Je kan voor of tegen hem zijn, maar we moeten niet vergeten dat hij heel speciaal is voor onze sport. Om hem zo flink te bekritiseren en om zo hard voor hem te zijn omdat hij heeft besloten zich niet te laten vaccineren, is voor mij te heftig.'' aldus Corretja.

''Hij heeft zijn eigen persoonlijkheid en zijn eigen ideeën. Sommige mensen zullen vinden dat hij het recht heeft om te zeggen dat hij ongevaccineerd is, terwijl anderen zullen zeggen dat hij een rolmodel kan zijn als hij zich wel laat vaccineren.''

Corretja hoopt niet dat er opnieuw een rel zoals in Australië ontstaat bij de komende Grandslams: ''Het zou schokkend zijn als hij de komende jaren niet mag spelen vanwege de vaccinatie. Ik hoop dat hij zo veel mogelijk toernooien kan spelen als hij wil. Hij respecteert de regels van elk land. Als ze hem toestaan om te spelen zonder vaccinatie, dan zal hij komen. Als ze zeggen dat het niet mag, dan zal hij thuis blijven.''

