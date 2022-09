Team Europa zal bestaan uit onder anderen Rafael Nadal, Novak Djokovic en Andy Murray en zo is de traditionele grote vier weer in ere hersteld. Toch is het vooral Roger Federer die de meeste aandacht trekt.

"We hebben zo veel zin om hem te zien spelen, zelfs als het alleen in het dubbelspel is. We kunnen niet wachten. Hopelijk voelt hij zich goed. Hij heeft wedstrijdritme nodig, dus ik denk dat dit het perfecte evenement is om weer te spelen. Zo kan hij kijken of het bewegen aan het aanpassen aan tegenstanders weer in orde is", aldus Corretja.

Ad

Volgens Corretja gaat de Laver Cup groots worden: "Het is ontzettend belangrijk voor het tennis om Federer terug te hebben en de grote vier weer bij elkaar is een droom die uitkomt. De fans zullen ervan smullen. Het zijn verschillende stijlen en ze hebben allemaal een eigen spel en persoonlijkheid. Die combinatie in een team zal veel plezier opleveren."

Tennis Tennis | Roger Federer kondigt tennispensioen aan na Laver Cup EEN UUR GELEDEN

Ook Barbara Schett kan niet wachten tot de Laver Cup: "Ik kijk er ontzettend naar uit. We hebben hem zo lang niet zien spelen. Ik weet niet of hij singles kan spelen. Misschien zijn het alleen dubbelwedstrijden met Nadal of Djokovic, maar iedereen heeft er zin in."

Dat Murray, Djokovic en Nadal er ook zijn, zorgt volgens Schett voor een extra mooi toernooi: "Het is erg bijzonder om de grote vier weer bij elkaar te zien. Door blessures hebben we ze lang niet samen gezien. Dit zou wel eens de laatste keer kunnen zijn."

Mis niks met Eurosport

Wil jij weten wat er in de sportwereld gebeurt? Download dan nu de Eurosport app. Verkrijgbaar op iOS en Android. Dan blijf je op de hoogte van het laatste sportnieuws, zie je de hoogtepunten van de laatste koersen, mis je geen matchpoint van de Grand Slams, zie je alle knock-outs van de UFC en nog veel meer!

Tennis Tennis | Gestopte Richel Hogenkamp gooit roer om en wordt teammanager De Graafschap 3 UUR GELEDEN