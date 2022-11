Die tegenslag was "niet meer dan logisch", zegt Corretja, maar nu moeten de US Open-winnaar en zijn team er de juiste conclusies uit trekken."Het verbaast me niet dat hij aan het einde van een seizoen als dit uitgeput is."

"Ze weten precies wat er nodig is om aan de top te staan ​​en ze hebben te maken met hoe zijn lichaam reageert op de wedstrijden, de media-evenementen en alle hype, en niet in de laatste plaats zijn ambitie om de toppositie op de wereldranglijst te verdedigen. Het is een enorme fysieke en mentale belasting die heel moeilijk te dragen is", benadrukt Corretja, die zelf ooit tweede van de wereld was.

Ad

Wat zijn 19-jarige landgenoot dit jaar presteerde was ongelofelijk, maar zijn loodzware programma eiste in Frankrijk dus zijn tol. Corretja verbaast zich daar niet over. "Het was bijna onmogelijk om niet geblesseerd te raken. "Ik ben ervan overtuigd dat ze het juiste programma voor hem zullen vinden, zodat hij grote toernooien kan blijven winnen."

Nitto ATP Finals ATP Finals | Medvedev looft uithoudingsvermogen Big 3 - "Niet voor niets de beste" 4 UUR GELEDEN

Carlos Alcaraz schudt Holger Rune de hand tijdens het Masters-toernooi van Parijs nadat de Spanjaard zojuist de strijd heeft moeten staken. Foto: Getty Images

Superjaar

Ondanks de mindere afsluiting van het seizoen kan Alcaraz terugkijken op een fantastisch seizoen. Aan het begin van het jaar bezette de jonge Spanjaard nog de 32e plek van de wereldranglijst.

In februari pakte het Spaanse supertalent zijn eerste ATP-titel door op het toernooi in Rio de Janeiro de zege te grijpen. Dankzij toernooizeges in Barcelona en Madrid, waarbij hij in de Spaanse hoofdstad achtereenvolgens overwinningen boekte op Rafael Nadal, Novak Djokovic en Alexander Zverev , Dankzij dat geweldige voorjaar stootte Alcaraz al in april de top-10 van de wereld binnen.

Maar zijn grootste succes van het jaar moest nog komen. Na eerst het Masters-toernooi in Miami op zijn naam te hebben geschreven was hij ook de sterkste op de US Open , waar hij zijn eerste Grand Slam in de wacht sleepte. Het leverde hem niet alleen ruim twee miljoen dollar op, maar de dag erna stond hij ook voor het eerst in zijn carrière bovenaan de wereldranglijst.

US Open | Alcaraz beleeft doorbraak in New York en pakt naast eerste Slam ook nummer 1-positie

WAAR KIJK JE?

Voor de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open ben je bij ons aan het juiste adres! Tijdens de Grand Slams zie je alle rally’s, alle mooie punten en alle Nederlanders in actie. Kijk live op Eurosport of stream jouw gewenste partij live via discovery+

Nitto ATP Finals ATP Finals | Corretja prijst Djokovic voor indrukwekkend seizoen - "Voorbeeld van dominantie" 5 UUR GELEDEN