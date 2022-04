Hoe snel Medvedev weer kan terugkeren op het hoogste niveau na zijn operatie is onbekend. De verwachting is één á twee maanden. In het ergste geval kan dit er voor zorgen dat 26-jarige tennisser het gravelseizoen moet missen, waaronder ook de French Open.

Op de Australian Open stond Medvedev nog in de finale tegenover Rafael Nadal. De eerste twee sets waren toen in het voordeel van Medvedev, maar daarna wist Nadal het tij te keren en de laatste drie sets te winnen voor zijn 21e Grand Slam titel.

