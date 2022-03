De 21-jarige Yastremska vluchtte samen met haar zusje Ivanna (15) via Roemenië het land uit. Na haar vlucht speelt ze op het WTA-toernooi van Lyon.

Net als haar landgenote Elina Svitolina stond Yastremska in blauw-gele kleuren op de baan. In een lange emotionele wedstrijd versloeg ze de Roemeense Ana Bogdan in 6-3 6-7 7-6. Na haar overwinning verliet ze in tranen de baan.

De Oekraïense omschrijft de wedstrijd als de moeilijkste uit haar leven. “Het is heel lastig om in balans te blijven en om te gaan met de emoties.”

“Ik dacht aan mijn familie in Oekraïne en de mensen die daar vechten. Natuurlijk deze winst stelt niets voor vergeleken wat daar gebeurt, maar ook ik doe mijn beste om te vechten voor mijn land”, aldus de nummer 128 van de wereldranglijst.

Luchtalarm

Yastremska heeft vooral veel steun aan haar zusje. “Ik probeer zoveel mogelijk steun om me heen te verzamelen. Mijn zusje staat super dicht bij me en is mijn steun en toeverlaat, vooral gisteren tijdens de wedstrijd. Ik kon aan haar zien hoe nerveus ze was, zelfs na de wedstrijd was ze nog heel emotioneel.”

“Ze begon te huilen en zei dat ze bij onze familie wilde zijn. Dat begrijp ik: ze is wat jonger en wissen beiden onze ouders en stad. Voor de oorlog hadden we hele andere plannen, maar nu moeten we het met elkaar doen. We moeten bij elkaar blijven en naar de toekomst kijken”

Dat de situatie gevaarlijk is in Oekraïne wordt duidelijk uit het feit dat Yastremska vijftien minuten voor het interview een sms’je kreeg van haar vader. “De sirenes gingen af in Odessa en ze moeten onderduiken. We hadden nooit gedacht dat dit zou gebeuren.”

Solidariteit

Yastremska legt uit hoe ze uit haar land wegvluchtte. “Ik zou op 24 februari met mijn vader vertrekken naar Lyon. Toen ik die dag wakker werd, was de oorlog begonnen, met bommen en al. Later die dag besloot mijn vader dat hij ons naar Roemenië zouden rijden en van daaruit met het bestelbusje naar Lyon door zouden gaan.”

Doordat het te gevaarlijk was en haar vader in Oekraïne wilde blijven, werd besloten om alleen met de zusjes en moeder te vluchten. “Mijn moeder besloot echter op de grens dat ze bij mijn vader wilde blijven. Op de boot naar Roemenië zagen we onze ouders, wetend dat we ze voor een lange tijd niet zullen zien”

“Ik was geschokt toen de oorlog begon, maar ik word zo blij van iedereen die mijn land steunt. Zoveel mensen laten hun solidariteit zien. Het is heel bijzonder voor ons Oekraïeners om dit te zien, want we hebben het moeilijk”, zegt ze over de wereldwijde steun voor het land.

“Door te praten kan ik de wereld laten weten wat er echt in mijn land gebeurt. Ik doe dat omdat we die steun nodig hebben. Ik hoop dat iedereen begrip heeft voor wat er nu gebeurt. Ik hoop dat niemand of geen enkel land dit meemaakt.

